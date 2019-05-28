▲接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內麻疹疫情持續，疾管署28日公布一例麻疹病例，是北部20多歲男性，由於個案近期無國外旅遊史，研判可能於國內遭症狀不明顯人士感染，感染源待釐清。值得注意的事，他在可傳染期（5月22日）曾經到IKEA宜家家居敦北店，也有在附近餐飲店停留，提醒同時間在該處活動民眾自主健康管理，若有疑似症狀應配戴口罩就醫。

疾管署防疫醫師林詠青表示，這名北部20多歲男性，5月21日起陸續出現發燒、喉嚨痛及腹瀉症狀，最初到診所就醫評估為感冒，後來於25日出疹，從臉部開始，接著軀幹、四肢，是典型的麻疹症狀，再次就醫後進行通報，經檢驗也確認感染。

請繼續往下閱讀...

疾管署表示，衛生單位已初步掌握個案之同住家人及職場接觸者共9人，其他接觸者持續追蹤中，將監測至6月16日。另由於個案可傳染期間曾搭乘捷運及出入商店、賣場等公共場所（如附表），提醒曾於附表時段出入相關場所的民眾，請自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請儘速與衛生單位聯繫，由其安排戴口罩就醫並告知接觸史，以降低病毒傳播風險。

▲麻疹個案活動史。（圖／疾管署提供）

疾管署疫情中心主任劉定萍表示，鄰近國家疫情持續，包含泰國今年累計報告近2,900餘例麻疹病例，發病率以南部那拉提瓦府及北大年府為高；日本近4週病例以東京都42例為多，其次為神奈川縣；越南河內市累計報告1,344例，高於去年同期。而歐美國家麻疹疫情也持續發生，包含美國今年確診940例，主要集中於紐約市布魯克林區；烏克蘭累計逾51,000例，主要分布於基輔等地區；值得注意的是，法國累計近1,200例，近2週每週新增數皆超過百例。

疾管署呼籲，麻疹傳染力強，民眾出入人潮密集或空氣不流通之公共場所，應戴口罩以降低感染風險。此外，避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒至麻疹流行地區；如需攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒自費接種1劑MMR疫苗；一般民眾（特別是1981年後出生的成人）如計劃前往流行地區，出國前2至4週可先就醫諮詢評估是否需自費接種MMR疫苗。

今（2019）年截至目前國內累計95例麻疹確定病例，64例為國內感染，31例為境外移入病例，感染國家為泰國10例，越南8例、菲律賓6例、中國大陸2例、日本、印尼、緬甸、香港及韓國各1例。