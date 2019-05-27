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少帥禪園也違規！北市稽查「花草茶」2件農藥違規殘留

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花草茶抽驗。（圖／台北市衛生局提供）

▲北投少帥蟬園紅玫瑰花檢出農藥違規殘留。（圖／衛生局提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

台北市衛生局今（27）日公佈茶葉及花草茶抽驗，結果大同區德記茶行「烏龍茶」及少帥蟬園的「紅玫瑰花」不符規定。烏龍茶檢出不的檢出的殺草劑「草殺淨」，紅玫瑰花則檢出殺蟲劑「賽洛寧」超標和不得檢出的「納乃得」，目前都已令販售場所下架違規產品。

食藥科科長王明理指出，此次抽驗79件產品中，有46件檢出殘留農藥，其中44件檢出量尚在「農藥殘留容許量標準」限量範圍內，符合規定，其餘為1件烏龍茶檢出殺草劑Ametryn草殺淨0.07ppm，紅玫瑰花檢出殺蟲劑Methomyl納乃得0.06ppm、殺蟲劑Cyhalothrin 賽洛寧0.12ppm（標準0.05ppm以下）。

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花草茶抽驗。（圖／台北市衛生局提供）

▲大同區德記茶行烏龍茶檢出農藥違規殘留。

王明理表示，烏龍茶來源為南投縣，紅玫瑰花茶來源為高雄環元堂生物科技有限公司，不符規定產品皆已通知販售商及進貨端業者立即下架，經追查不符規定產品來源均為外縣市業者，已移請所轄縣市衛生局進行查辦。

依據食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，茶葉及花草茶等產品殘留農藥含量超過安全容許量，不得製造、販賣、輸入、輸出、公開陳列，違者依同法第44條第1項第2款規定處6萬至2億元罰鍰。

另外，王明理也提醒，並依照同法第52條第1項第1款規定，應立即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報衛生主管機關，若仍販售案內違規產品，將依食品安全衛生管理法第7條及第47條處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。
 

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關鍵字： 花草茶 玫瑰花茶 烏龍茶 農藥殘留 少帥蟬園 台北市衛生局
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