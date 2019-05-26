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20歲女大生ＯＯ狂流血！醫掏鴨嘴鉗急拔出　聽她「硬拗」理由超傻眼

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▲▼業配截圖-曜亞影音-私密處保養 。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲女大生的私處狂流血，導致下體疼痛。（示意圖／記者黃軍瑋攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

許多人私處不舒服看醫師時，遇到異性會顯得特別尷尬，但此時也別慌張，要相信對方在工作上的專業才不會鬧出笑話。產科醫師李偉浩在節目上分享經歷說，曾經幫一名20歲女大生看診時，發現下體內卡著情趣用品，但聽到對方的理由時讓他哭笑不得，現場來賓也笑成一團。

李偉浩在節目「媽媽好神」說，某次看診候號還在個位數時，一名掛號20幾號的女大生便忍不住、不斷敲門說，「肚子痛到受不了，底下一直出血」，李偉浩這才先行幫她看診治療。

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李偉浩說，女大生透露，晚上睡覺時感覺有蟲鑽到下體，她用手指去摳時摳到出血。李偉浩立刻幫女大生進行內診，使用鴨嘴鉗查看才發現，竟然有一個食指大小的情趣用品卡在裡面，幫忙取出後也勸誡女大生使用可以，但要注意安全，「妳下次要小心一點喔」。

▲▼女大生ＯＯ狂流血！醫掏鴨嘴鉗急拔出　聽她「硬拗」理由超傻眼。（圖／翻攝媽媽好神YouTube）

▲李偉浩聽到女大生的藉口直接傻眼。（圖／翻攝媽媽好神YouTube）

「那是什麼東西？為什麼會在裡面？」女大生聽完李偉浩的勸告後當場裝傻，還稱「會不會是我去泡溫泉的時候，這個異物就流進來了？怎麼會這樣子？下次不敢再泡溫泉」，讓李偉浩當場傻眼，「這個應該有點困難吧」，但還是看著對方跳針碎念離開診間。

現場來賓笑成一團，主持人鍾欣凌更是驚嘆，「她很棒，她演全套的」。對此，李偉浩也說，有些病人會演戲、說謊，都是有隱情不想讓醫師知道，但秉持著專業，他們會就事論事、幫病患解決問題。

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關鍵字： 媽媽好神 私處 女大生 溫泉 情趣用品
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