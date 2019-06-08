服用高血壓藥又自己吃「這個藥」又暈又倦...恐怕造成腎損傷





▲用藥控制血壓，吃其他藥也要注意。（圖／免費圖庫pixabay）

記者洪巧藍／台北報導

民眾用藥迷思多，藥害救濟基金會觀察發現，有些人會因為擔心傷腎自行停藥、減藥，然而一旦身體不舒服，又自己當醫生，在沒有正規醫療與醫囑下自行買藥或調整用藥，恐怕造成身體負擔，使病情延誤。

藥害救濟基金會分享，有一名高血壓患者，長期規律服用ACEI藥品（血管收縮素受體阻斷劑）來控制血壓，但過去從事工地工作的他，右手臂不時感到疼痛，又自行決定使用NSAID類藥品 (非類固醇性消炎止痛藥)來減緩疼痛所造成的不適感。

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然而他卻在服用後陸續出現頭暈、疲倦的症狀，所幸照護藥師於家訪時及時發現，驗血後發現他因為藥物的交互作用使腎功能變差，後來回診時與醫師討論目前身體症狀及藥物使用情形，共同擬定用藥計畫，才讓他避免進一步腎功能傷害的風險。

根據文獻指出，NSAID雖具解熱、消炎及止痛效果，但與ACEI類的降血壓藥併用時，不僅可能會減弱降血壓藥品的療效 ，NSAID會抑制前列腺素的合成，亦可能降低腎絲球過濾速率的自我調節機制，可能影響腎功能。

藥害救濟基金會提醒民眾，因現有病史固定使用藥品期間，如果身體發生其他疼痛、不舒服…等不適症狀，千萬不要自己當醫生自行診斷、自行醫療，應該要立即諮詢醫藥專業人員，說明自己的病史與已在使用的藥品，以排除導致藥物交互作用的風險