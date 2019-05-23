北醫大研究領先WHO！　多重抗藥結核病「縮短一半療程」

▲台北醫學大學今發表一項跨國研究，多重抗藥結核病治療有效縮短一半療程。（圖／北醫大提供）

記者趙于婷／台北報導

台北醫學大學今（23）日發表一項跨國研究，花了近10年時間完成治療多重抗藥結核病第3期臨床試驗，證實9至11個月短程療法的療效，不僅不比世界衛生組織主推20個月的長程療法差，治療時間還大幅縮短一半。該研究論文在今年3月28日已刊登在內科學全球排名最高的《新英格蘭醫學期刊》。

台北醫學大學醫學系內科副教授江振源是該跨國研究團隊的一員，長期投入結核病防治，目前擔任國際抗癆與肺部疾病聯盟以及世界衛生組織多重抗藥結核病防治顧問。他指出，台灣以前對結核病防治投入資源不足，多重抗藥結核病人接受完整治療的比率不高，直到疾管署2007年在全台成立5個多重抗藥結核醫療團隊後才逐漸步上正軌。

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目前世界衛生組織推薦的多重抗藥結核病長療程方案須治療約20個月，使用5種以上藥物，但由於治療時間長，藥物又有輕重不等的不良反應，多少會影響病人完整接受治療的意願，導致近年來全球多重抗藥結核病平均完治率不到6成。

▲台北醫學大學醫學系內科副教授江振源。

而江振源參與的研究團隊使用的是「短程療法」，雖藥物種類相似，卻採用不同組合，只須治療9至11個月就可達到幾乎相同的療效，療程短，費用低，治療過程所受的折磨也少很多，病人接受治療的意願較高。

江振源表示，研究採用高劑量moxifloxacin以及以前用來治療麻瘋病的Clofazimine，再搭配其他藥物來治療多重抗藥性結核病人，花了近10年時間，進行跨國的第3期臨床試驗，證實治療期程9至11個月的短程療法，療效和傳統20至24個月的長程療法效果相當。

此次臨床試驗證實多重抗藥結核病短程療法的療效不亞於長程療法。江振源強調，短程療法將治療時間大幅縮短，有降低醫療費用以及減少病人所受折磨等優勢，相信這樣的結果會提高世界各國使用短程療法的意願，可能會逐漸成為多重抗藥結核病的治療主流。