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關不怕！「植牙密醫」出獄再犯　衛生局現場逮人移送地檢署

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看牙齒,牙醫,牙科。（圖／Pixabay）

▲一名簡姓密醫曾違法入獄，出獄後又重操舊業被抓。（圖／Pixabay）

記者趙于婷／台北報導

之前媒體曾踢爆一名簡姓密醫隨便替人植牙，遭判刑入獄，沒想到出獄後又重操舊業。新北市衛生局指出，去年8月就接獲民眾陳情，立即派員登門稽查，現場查獲簡姓密醫正在進行醫療業務，目前已移送地檢署偵辦。

該名簡姓密醫曾多次爆出醫療糾紛，2002年曾因違反《醫師法》判刑入獄，但出獄後仍不斷進行密醫行為，還向別的牙醫師借牌，在新北市板橋區開設「大福牙醫診所」，被踢爆後改為「正永牙醫」，但這次又再度被抓。

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新北市衛生局醫事管理科楊時豪科長指出，107年8月本局接獲民眾陳情，隨即兩度前往稽查均撲空，9月再次稽查，當場查獲疑有未具醫事人員資格的簡男正在進行醫療業務，立即製作紀錄並將現場事證帶回處理，隨即將相關事證移送新北地檢署偵辦，目前由地檢署偵查中。

楊時豪說明，從事密醫行為涉嫌違反醫師法第28條「未取得合法醫師資格，擅自執行醫療業務者，處六個月以上五年以下有期徒刑，得併科新台幣三十萬以上一百五十萬以下罰金，其所使用之藥械沒收之」，一經查獲將依法移送，如有其他違反相關醫療法規的部分，也會立即進行相關的行政裁罰。

關鍵字： 密醫 牙醫 牙齒 新北市衛生局 簡姓密醫
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