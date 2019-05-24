側睡壓迫皮膚容易長皺紋？關於皺紋的7個問題一次解答

文／陳蔚承 圖／pixabay

歲月在臉上刻下痕跡，當看到鏡中的皺紋，是否想要除之而後快？到底哪些方式有用？廣告說的是否都正確？現在就讓專家告訴你！

經常看到美容產品含有膠原蛋白、胜肽、A醇、維生素C、E的乳霜、精華液，宣稱可以撫平皺紋、緊緻肌膚，但真的有用嗎？《康健》整理了皺紋7大迷思，來了解這些方式是否有用？如果沒用，那麼我們可以做什麼來減少皺紋呢？

問題1、只要保濕就能預防皺紋

不一定。除了保濕，防曬和戒菸也很重要。

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長庚醫院皮膚科暨醫學美容中心主治醫師李美青指出，臉上的紋路可分細紋和皺紋，細紋是表淺、做表情時才顯露的；皺紋是靜態就能發現，如法令紋。細紋一般是表皮凹陷，因此適當保濕就能撫平，但皺紋是真皮層凹陷，保養品無法讓皮膚回彈，「這時建議接受醫美手術，否則保濕只是讓情況不要更嚴重，無法減少皺紋。」

她也建議，一般皮膚老化會從25歲開始，所以如果能從25歲開始保養就能延緩皺紋產生，「但25到30歲的人不太會在意臉部皺紋、老化的問題，所以最慢35歲就要開始保養。」

（如果想預防皮膚老化、改善細紋問題，外用保養品會有不錯的效果。圖片來源：pixabay）

問題2、醫美是回春的唯一方式

不一定。李美青指出，如果想保養、預防老化或改善細紋，外用保養品會有不錯的效果，但如果是深層的皺紋，那麼就要醫美手術就是必要的。

臉上細紋有很多方式可以改善，常見的如含有A醇（retinol）的保養品和胜肽能促進膠原蛋白生成，加快表皮細胞汰舊換新，協助增加真皮層的厚度，能刺激膠原母細胞活性，使真皮層增厚，改善細紋問題。

維生素A的衍伸物如A酸、A醇都能促進膠原蛋白再生，「A酸是藥物，所以不能出現在保養品中。」

另外如含有維生素C、E、白藜蘆醇的產品則是預防的效果，主要是防止膠原蛋白裂解，「但一般我會選擇食補，因為蔬菜水果就可以吃得到這些營養素，」李美青說。

胜肽則是一種胺基酸，市面上看到很多「2胜肽」、「5胜肽」、「6胜肽」產品，數字就是胺基酸的組合數量。李美青指出，「2胜肽」又稱肌肽，有抗膠原蛋白老化的效果；「5胜肽」可以幫助膠原蛋白再生；「6胜肽」又稱「類肉毒桿菌胜肽」，能阻斷肌肉收縮信號、減少皺紋。

「國內外有很多廠商製作胜肽產品，排列組合、濃度都不同，效果也有差異，因此這類產品如果使用1至2個月皮膚沒有緊緻感或細紋變少，就該換用其他牌子的產品，」李美青補充。

問題3、我媽有很多皺紋，所以我未來也會滿臉皺紋？

不一定。雖然基因跟皺紋有關，但更重要的原因是日曬和抽菸，不論什麼年紀，這兩者都會阻礙膠原蛋白的生成，因此戒菸、做好防曬、適度運動增加身體代謝，都能維持皮膚健康、減少老化和皺紋。

李美青指出，皺紋、老化分內因性和外因性，內因性就是基因遺傳，因此如果家族有較多皺紋或較早老化的現象，可以提早保養，「基因無法改變，但可以從外因性的如防曬、保濕等來防止提早老化。」

問題4、吃膠原蛋白能抗皺、美白肌膚嗎？

效果有限。趙昭明皮膚科診所院長趙昭明表示，膠原蛋白主要是保濕效果，要額外補充皮膚已經流失的膠原蛋白，吃的、擦的都效果有限，即使是奈米化的產品，也可能因破壞膠原蛋白結構而效果大減，過量使用還有可能長痘痘。

美之道皮膚科診所院長邱品齊也認為，除非是術後或受傷想加速復原，不然一般人不用特別吃。

問題5、睡姿會影響皺紋的產生

不會。目前並沒有充足的證據顯示睡姿和皺紋有關。常看到側睡和俯睡可能因為臉部皮膚壓迫而造成皺紋、仰睡可以預防皺紋的說法，但人睡覺時約20分鐘就會無意識地翻身、變換睡姿，因此很難維持同一種睡姿到天亮，仰睡也不會降低皺紋形成的機率。

與其注意睡姿，不如提升睡眠品質。美國皮膚科醫學會發言人戴伊博士（Doris Day）表示，好好睡一覺，皮膚自然就會分泌膠原蛋白和皮膚生長的賀爾蒙，並增加血流加速表皮細胞代謝，「這些不是臉部注射、雷射、保養品可以比擬的，」她說。

因此充足的睡眠，良好的睡眠品質就能預防皺紋。

（目前沒有足夠的研究證明睡姿跟皺紋是否有關，所以與其注意睡姿，不如提升睡眠品質。圖片來源：pixabay）

問題6、吃對食物也能預防皺紋？

對。美國皮膚學術期刊一篇由荷蘭鹿特丹依羅斯慕司教學醫院研究者梅奇克發表的論文，發現吃較多蔬果和魚類的女性，皺紋較少，而吃較多肉類、糖、脂肪和酒精的女性，皺紋較多。

如果想讓皮膚抵抗紫外線的能力更好，可以多攝取些覆盆子、綠茶和富含葉黃素的食物如青花菜、蛋黃、深綠色蔬菜、南瓜、玉米等等。

《英國皮膚醫學期刊》發表的研究也發現，攝取愈多醣類食物和糖分等高升糖指數的食物，愈會使你看起來比實際年齡老，例如含糖飲料、糖果、麵包、麵條、馬鈴薯等。

因此女性想讓皮膚顯得年輕，除了要避免陽光曝曬和抽煙之外，飲食型態也相當重要。

問題7、臉部運動能預防皺紋

（誇張的表情可能造成皺紋。圖片來源：pixabay）

沒有充足證據。皮膚科醫師雷諾斯（Rachel Reynolds）表示，常見的臉部運動如鼓起臉頰、伸舌頭、抿嘴等都無法預防皺紋產生，甚至會加深原本就有的皺紋。當然這不代表你要面無表情地和人相處，適度微笑、按摩可以舒緩臉部緊繃的肌肉，帶來愉悅和舒適感。

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