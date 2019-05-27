耳鳴好不了怎麼辦？　醫曝：小心6~8%是鼻咽癌徵兆

【健康醫療網記者蔡岳宏／報導】「耳鳴沒藥醫」、「耳鳴是腎虧的表現」是許多民眾對耳鳴的迷思。2019年第12屆國際耳鳴學術研討會熱烈展開，台灣成第一個舉辦國際耳鳴學術研討會的亞洲國家。幕後主要推手，台灣耳鳴學會學理事長劉殿禎表示，坊間常誤傳耳鳴是腎虧的表現，耳鳴久了會聽損，或耳鳴醫不好等，導致患者誤信偏方、延誤就醫，實際上耳鳴是一種可診斷、治療而改善的疾病。

破除耳鳴迷思 强化耳鳴醫療

2019年第12屆國際耳鳴學術研討會，於5月17日至5月19 日間，邀請全球超過3百位專家，預計發表超過1百個耳鳴相關醫學主題，其中多篇來自台灣團隊。

這次醫學會除了學術上的發表，會更期許提升台灣耳鳴衛教，增加台灣耳鳴早期醫療的介入，提升耳鳴醫療的正確認知。劉殿禎指出，台灣耳鳴的盛行率與國外並沒有顯著不同，假設台灣耳鳴盛行率為 14 % 的話，就約有三百二十二萬人可能有耳鳴困擾。

請繼續往下閱讀...

耳鳴不是治不好 恐是疾病警訊

劉殿禎强調，耳鳴可透過診斷、治療來改善。耳鳴病徵，如果是單側耳鳴、病徵出現短，可能是因疾病而造成耳鳴，可說是疾病的警訊。例如近期研究證實，耳部積水而造成耳鳴，有6-8%發現與鼻咽癌相關。

但若是雙側耳鳴、病徵持續長期發生，可能是退化而產生的耳鳴，可能伴隨聽損出現。美國耳鼻喉科醫學會於2014年公布慢性耳鳴臨床治療指引中指出，助聽器選用評估，挑選適合助聽器能改善耳鳴與聽損。除了持續就診、定期觀察退化情況，選擇有耳鳴模式的助聽器，能夠改善聽力，降低退化性耳鳴對於生活的影響。

睡眠呼吸中止症患者 有最高的耳鳴風險

最新的耳鼻喉科國際性期刊研究指出，為釐清耳鳴與睡眠障礙及睡眠呼吸中止的風險關係，從2000-2012年間健保資料庫中，比對台灣中老年人（平均年齡60歲，男女比例相近）中1,798位耳鳴患者，與（年齡及性別皆相符）的108,990位沒有耳鳴症狀的患者，進行對照組研究。

研究顯示，有耳鳴問題的患者相較於無耳鳴問題的患者，有較高的睡眠障礙問題（1.13倍）；而睡眠障礙中，有耳鳴問題的患者相較於無耳鳴問題的患者，有較高的睡眠呼吸中止問題（1.36倍）。所以，有睡眠障礙患者，特別是睡眠呼吸中止症，有較高的耳鳴風險。

正壓呼吸器治療 睡眠障礙者改善耳鳴

不過，有睡眠障礙及睡眠呼吸中止問題患者，在接受適當治療後，耳鳴的情況已大大改善。劉殿禎補充，對於有睡眠呼吸障礙的人來說，耳鳴扮演著忠貞的警衛角色，提醒他們去尋求醫師援助。

研究也發現，患者在睡眠時可採取非侵入性的正壓呼吸器治療，改善呼吸中止的狀況。患者經適當治療後，腦部得到足夠的氧氣，大腦不再缺氧，就能改善耳鳴、頭暈等問題了。

【延伸閱讀】SGLT2抑制劑控三高 二型糖尿病找回『腎力』

資料來源： healthnews.com.tw