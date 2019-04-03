媽祖遶境連走10天9夜　醫師教你伸展2撇步遠離「鐵腿」

▲醫師示範大腿前側肌肉舒緩動作。（圖／童綜合醫院提供）

生活中心／綜合報導

台灣年度宗教盛事媽祖遶境進香活動即將在農曆三月初展開，今年「大甲鎮瀾宮媽祖」與「白沙屯拱天宮媽祖」分別為9天8夜與10天9夜的行程，長時間跟隨媽祖徒步遠行，對於信徒香客都是一種身體上的挑戰，童綜合醫院復健科鄭琦加醫師提醒，民眾在參加遶境進香前，可以預先進行適度的中長途的行走訓練來鍛鍊腿部力量，以避免鐵腿。

許多人因為平時沒有運動習慣，可能會在長途行走後出現延遲性肌肉痠痛（俗稱鐵腿）的狀況，常因肌肉在拉長的狀態下反覆收縮而造成。童綜合醫院復健科鄭琦加醫師提醒，在參加遶境進香前，民眾可以預先進行適度的中長途的行走訓練，鍛鍊腿部力量，讓肌肉先習慣遠距離的行走動作，使肌肉產生適應性而達到保護的效果，預防進香時因突然長時間行走，出現肌肉嚴重痠痛或拉傷，另外，運動前暖身、運動後溫和伸展及按摩，也能保護並幫助肌肉放鬆及恢復。

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▲醫師示範大腿、小腿後側肌肉舒緩動作。（圖／童綜合醫院提供）

鄭琦加醫師指出，鐵腿通常發生於劇烈或過度運動後的24至48小時內，如果在進香途中出現鐵腿的症狀，可在2天內先冰敷，之後再改為熱敷，來緩解痠痛，若以便利性考量，也可使用痠痛貼布替代，清涼型的貼布有類似冰敷消炎止痛的效用，溫熱型的貼布則類似於熱敷可以緩解痠痛。但鄭琦加醫師也提醒，如果鐵腿持續超過一星期就有可能是肌肉較嚴重的損傷或伴隨其他組織的傷害，建議民眾至門診尋求專業醫師治療。

今年最特別的是「大甲鎮瀾宮媽祖」與「白沙屯拱天宮媽祖」將分別於4月7日晚上10點、4月8日凌晨1點20分，一前一後起駕出發，出發時間前後只差3.5小時，因此雙方很有機會在進香途中相遇，近百年以來兩位媽祖只有兩次相遇的紀錄，信徒得知今年兩位媽祖有望再度碰面，都感到相當興奮與期待。

童綜合醫院為了協助兩位媽祖進香活動順利，每日派遣兩台救護車及18名醫護團隊跟隨進香隊伍，全程支援大甲媽祖與白沙屯媽祖進香活動，提供民眾專業的醫療照護與後送服務，民眾若在進香途中感到身體不適，可隨時尋求醫護人員的協助。