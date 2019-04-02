瘋媽祖遶境信眾別當低頭族！醫師：健保卡、水壺等9裝備必帶

▲大甲媽祖遶境，醫師建議帶這些裝備。（圖／光田綜合醫院提供）

生活中心／綜合報導

農曆3月瘋媽祖是每年台灣文化盛事，由於媽祖遶境人群擁擠，還會放鞭炮，但現代人喜歡低頭滑手機，更有人太專注在手機，忘了看路況跌倒或撞到人，光田綜合醫院根據歷年來媽祖遶境民眾就醫情形，為大家整理出幾項裝備還有水泡簡易處理方法，希望信徒們注意自己的身體狀態。

急診醫學部部長許宗鴻指出，遶境沿途都有信徒敬貢鞭炮為媽祖接駕，雖然放鞭炮很熱鬧，但民眾一定要小心炮竹可能造成的傷害，鞭炮施放時一定要保持距離並找有遮蔽物處等候；未點燃的鞭炮也不要靠得太近，過去曾發生沖天炮衝向鞭炮陣導致引燃，當時民眾閃躲不及，背部遭鞭炮炸傷著火，所幸在治療後平安出院。

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▲光田綜合醫院每年都派遣專業醫療團隊和救護車，提供民眾最即時的醫療服務及後送服務。（圖／光田綜合醫院提供）

許宗鴻說到，民眾可以穿著長袖、長褲，戴帽子及口罩保護身體，也能同時防曬、防塵，如果不慎被鞭炮炸傷，記得「沖脫泡蓋送」的燒燙傷急救準則。

許宗鴻也特別提醒，遶境活動難免人擠人，加上人手一機，低頭族越來越多，很容易疏忽路前狀況，因此不論行人、騎士還是汽車駕駛，在行進間最好都不要使用手機，尤其大家很喜歡沿途拍照打卡，都可能一時不慎跌倒或出車禍受傷，應特別留意。

▲▼腳起水泡是民眾參與媽祖遶境時，最常發生求助醫藥站的情形。（圖／光田綜合醫院提供）

光田綜合醫院每年都派遣專業醫療團隊和救護車，全程跟隨大甲媽遶境，提供民眾最即時的醫療服務及後送服務，確保上萬信徒沿路上的健康及安全，就統計資料發現，求助醫療站協助最多的狀況是腳起水泡、感冒與腸胃炎；救護車後送至醫院情況為跌倒、摔倒的撕裂傷、鞭炮炸傷、熱衰竭及人群擁擠昏倒。

媽祖遶境必帶9裝備

1、健保卡。

2、選穿一雙好穿的運動鞋，勿穿新鞋。

3、常備藥品，有慢性疾病記得備足藥品並記得按時服藥。

4、水壺或水瓶，隨時補充水分。

5、長袖衣褲可保暖並預防蚊蟲咬、鞭炮炸傷。

6、墨鏡、帽子、防曬乳及雨傘、雨衣等防曬、防雨用品。

7、口罩，預防傳染病及空汙。

8、濕紙巾或乾洗手等隨身清潔消毒用品，預防病從口入。

9、夜間照明或反光安全裝備。

水泡簡易處理方法

1、以生理食鹽水、無菌棉棒沖洗水泡或水泡破掉後的傷口。

2、塗上外用抗生素軟膏。

3、用無菌紗布覆蓋水泡傷口，並用透氣膠帶固定好。

4、如果有嚴重疼痛、流膿水等發炎症狀，請前往醫療站尋求協助或就醫。

▲隨身護理包。（圖／光田綜合醫院提供）

近1至2個月來醫院接獲不少感冒拉肚子、頭暈的病患，提醒參加遶境民眾可攜帶乾洗手等隨身消毒用品，才不會邊走邊吃也把病菌一起吃下肚！並記得攜帶健保卡、常備藥品，有慢性疾病要記得帶藥和服藥，同時要多喝水，不要穿新鞋避免磨腳、起水泡，做好防曬及攜帶夜間反光衣服、照明燈，以策安全。