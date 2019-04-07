連假開工不緊繃！5招伸展操跟肩頸痠痛、下背僵硬說bye

▲連假開工不緊繃，五個伸展操消除身體疲勞。（圖／大千綜合醫院提供）

生活中心／綜合報導

連續四天的春假，不少民眾聚餐吃喝、熬夜打牌或追劇，但飲食過度會導致脂肪上身、運動量減少容易讓肌肉罷工過久，加上長時間固定且不良的姿勢，容易在收假上班後造成肩頸痠痛、下背僵硬，因此苗栗巿福苗診所復健科醫師李明珊就設計了5招伸展操，要教大家如何在連假開工後不緊繃。

李明珊醫師表示，想要避免連假後對身體帶來的負擔，除了飲食控制及作息正常之外，定期的運動及適度的伸展操，也能放鬆筋骨、消除疲勞感，下述的5個動作是針對身體不同部位設計，建議民眾可利用5至10分鐘的時間進行，掃除連續假期帶來的身體不適。

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1、脖子僵硬：坐在椅子上，抬頭、直背、縮腹並收下巴。接著眼睛看地板，並慢慢使下巴接近至碰觸胸口，此時後頸部會有緊繃感，停留15至30秒，再慢慢回到起始位置，重複此動作3至5次。

▲脖子僵硬。（圖／大千綜合醫院提供）



2、肩頸痠痛：坐在椅子上，抬頭、直背、縮腹並收下巴。左手抓住椅子，將左邊身體固定好，接著把頭向右側倒，將右邊耳朵貼近右肩膀，此時左邊肩頸會有緊繃感，停留15到30秒，再慢慢回到起始位置，重複此動作3至5次，再以同樣的方式換邊執行3至5次。

▲肩頸痠痛。（圖／大千綜合醫院提供



3、胸廓舒展：站立並雙腳打開與肩同寬，抬頭、直背、縮腹並收下巴。雙手伸到背後，手臂打直掌心相對，接著雙手相疊十指相扣，將手臂緩緩上抬到最高，過程中維持背桿打直，感覺兩邊肩胛骨向中線靠攏，前胸有擴張感，停留15到30秒，再慢慢回到起始位置，重複此動作3至5次。

▲胸廓舒展。（圖／大千綜合醫院提供）



4、下背緊繃：站立，雙腳打開與肩同寬，抬頭、直背、縮腹並收下巴。深吸一口氣，接著一邊吐氣一邊緩緩將身體前彎，雙臂自然下垂，此時將身體重心放在腳掌至腳尖的地方，避免臀部後推，氣吐盡後維持此姿勢再次深吸一口氣，此時應有背部伸展開來的感覺，吸到極限後，再次配合吐氣緩緩將身體進一步前彎，重複此過程數次直到極限，再慢慢回到起始位置。

▲下背緊繃。（圖／大千綜合醫院提供）



5、臀腿疼痛：坐在椅子上，抬頭、挺胸並收下巴。右腳做出蹺二郎腿的姿勢，將右腳踝放在左膝近端，右手壓在右膝上，左手放在右腳踝處固定，上半身挺直，以臀部為支點前傾上半身，此時臀部至大腿後外側會有緊繃感，停留15到30秒，再慢慢回到起始位置，重複3至5次，以同樣的方式換邊執行3至5次。

▲臀腿疼痛。（圖／大千綜合醫院提供）