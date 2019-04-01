手機、平板當保母有礙互動發展　醫師：父母多陪伴有助兒童思考與情緒發展

▲黃雪婷醫師指出，學齡前期的發展遲緩比例約6-8％，有發展遲緩的兒童，請及早診斷及早介入療育，大部分孩子都可以順利在學齡期回歸主流教育體系，減少家庭及社會的負擔。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

兒童節將屆，大家都希望兒童能健康快樂長大，台南市立安南醫院兒童發展聯合評估中心主任黃雪婷醫師提醒，除了教育、醫療、生活所需之外，臨床上接觸到發展遲緩的個案中，就是家長將自己的責任及功能弱化了，最常遇到的就是當孩子在哭鬧或是不乖乖吃飯，時丟給孩子手機或是平板，這有礙兒童互動發展。

黃雪婷醫師指出，使用這些產品首要會對兒童的視力及肌肉發展有直接的影響，減少動態活動的時間也提高兒童肥胖的機率，最無形也是最嚴重的影響到孩童的語言能力及人際互動與情緒表現，孩子在成長的過程中需要的是有溫度的陪伴，對其情緒穩定、心智發展有相當大的助益。

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黃雪婷醫師表示，孩子在成長的過程中需要的是有溫度的陪伴，3C產品不應該被當作安撫的工具，且還有許多物品可以使用，例如繪本，透過圖案的閱讀可以讓親子一起去發掘文字沒有描述到的細節，繪本內的文字也有別於一般的口語對話，可提升孩子語言表達的能力及增加詞彙量，或是扮家家酒遊戲可以訓練孩子的想像力、學習與他人合作及分享的能力、加強孩子獨立思考的能力，透過玩遊戲的過程中家長也可以觀察到孩子的興趣，在陪伴過程中讓孩子學習在互動中做出合宜的情緒表現，更可以讓親子之間的關係更加緊密，家長的教育與陪伴是影響孩子人格養成的重要關鍵。

引起發展遲緩兒童的原因很多，大多數成因仍是不明的，目前能被發現的原因約僅占20％至25％，其中包括環境因素、社會文化因素、心理因素及腦神經、肌肉系統疾病等。一般說來，大部分的家長對孩子的發展遲緩現象並沒有警覺性，大多是入學後與其他孩子相比才發現，錯失及早療育的機會。其實若能透過早期療育的介入，包括：各種醫療復健、特殊教育、家庭支持、福利服務等，可能使兒童的發展遲緩現象減輕，甚至一部分的孩子可以經過早期療育而趕上，減少對家庭及社會的負擔。

健康衛生組織（WHO）的統計，學齡前期的發展遲緩比例約6-8％，其包含四大項目：粗動作、精細動作、溝通與語言發展及認知與社會性，當大部分孩子都可做到，但你的孩子卻無法做到時，就有可能是發展遲緩的兒童，當然這是需要經由各職類的工具檢查來確診，早期診斷找出原因，及早介入安排合適的療育，大部分的孩子都可以順利在學齡期回歸主流教育體系，也能訓練孩子生活自理技巧，減少家庭及社會的負擔。

黃雪婷醫師指出，安南醫院兒童發展聯合評估中心是屬於跨專科跨團隊的領域，以兒科醫師，復健科醫師、兒童身心科醫師、臨床心理師、物理治療師、職能治療師、語言治療師及社工師等職類為主，視情況安排其他專科的會診，以及社會福利及教育體系的資源，在尊重孩子本身的意願之下，安排個別化的療育課程，這些的投入只為了讓這樣的「慢飛天使」未來能靠自己的力量飛翔。

黃雪婷醫師表示，欣逢兒童節，希望我們的孩子都能健康平安，更期許大人們能夠建置一個讓孩子快樂成長的環境，有孩子發展遲緩問題，請及早就醫。