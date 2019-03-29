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胃癌3期「切胃接腸」！他神預言3週後再見...醫驚：真的很玄

點評:阿北說他沒說...
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手術,開刀。（圖／達志／示意圖）
▲一名老伯胃癌切胃，竟神預言和家人3週後見。（圖／達志／示意圖）

網搜小組／綜合報導

在迎接生與死的醫院，醫護人員面臨各種難以解釋的靈異事件絕非新鮮事！一名老伯因罹胃癌第三期需開刀，但在手術前一天竟告訴家屬「開刀3個禮拜後再見」，當下讓家人聽了一頭霧水，孰料開刀切胃過程中，老伯竟因心律不整昏迷不醒，隨後住進加護病房，最後「神預言」竟讓醫師和家屬覺得超離奇。

外科名醫江坤俊在《醫師好辣》節目中分享，曾遇一名罹患胃癌第三期的60多歲老伯，被安排要開刀切胃，待一切事宜都已和家屬解釋清楚，沒想到家屬前一天急找他，透露老伯碎唸「這個刀開下去，我們就3個禮拜後再見」，讓家人心裡滿是擔心。向醫師詢問原因，但江表示未曾說過這句話，因此下診時詢問老伯，他卻說「我沒有講啊，神經病，我沒有講三個禮拜啊」，家屬全看傻，但老伯的堅持，最後也當作一場笑話帶過。

胃癌「切胃接腸」！他神預言3週後見。（圖／取自《醫師好辣》Youtube）
▲老伯手術時突然心律不診，最後住進加護病房，昏迷3個禮拜後醒來。（圖／取自《醫師好辣》Youtube）

因罹患胃癌在手術時必須先把胃切掉，再拿腸子接上，沒想到在醫師切完胃準備接腸子時，老伯突然心律不整，醫師趕緊電擊急救，15分鐘後終於將病人搶救回來。江坤俊坦承，當時他的處境很尷尬，倘若是一般開刀遇到這種情況「我就關起來，不開了」，但老伯胃已被切掉，空空的只能硬著頭皮繼續，所幸後來心律不整沒再發生。

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也因為這場意外，讓老伯住進加護病房，但離奇的事情就此展開！江坤峻表示，老伯昏迷整整3個禮拜才醒來，讓他直呼真的很玄！「那時候我以為他會死掉，我想說完蛋，應該醒不過來了，後來真的3個禮拜後醒過來」，也讓他終於鬆了一口氣。

關鍵字： 醫藥新聞 醫師好辣 江坤俊 胃癌 預言
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