全台近4成小學生便秘！　愛喝含糖飲料、吃油炸物是主因

▲小學生營養攝取不均衡不只容易便秘，更會影響生長。（示意圖／記者謝婷婷攝）

記者胡順惠／台北報導

便秘問題年齡下修，許多小學生也深受其害！癌症關懷基金會針對全台3.1萬名國小生做調查，發現高達38％的學童沒有天天排便，比民國104年的36％還要高。營養師林郁婷指出，過半數沒有運動習慣、破7成水分攝取不足，及近半數愛喝含糖飲料、常吃油炸食物，都是造成便秘的因素。

基金會董事長陳月卿指出，據民國90年至91年台灣國民營養調查報告指出，當時已有32.7％的國小學童有便秘問題，後續基金會在107年的調查結果發現，比例已經提高到38％。她表示，家長應該要多加留意，便祕不只會造成皮膚暗沉、起疹子及影響學業成績，嚴重還會影響生長發育。

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▲營養師指出，國小生蔬菜水果的攝取普遍不及格。（示意圖／取自pixabay免費圖庫）

「全榖雜糧、蔬菜水果的攝取通通不及格！」林郁婷指出，21％的學生排便屬於硬塊、泥狀或水狀等不健康型態（正常應為長條軟固態），主要跟飲食習慣不良有關，據調查結果顯示，超過半數學生沒有運動習慣、超過7成學生水分攝取不足，及近50％學童愛喝含糖飲料、常吃油炸食物。

林郁婷建議，國小3年級是建立健康飲食習慣的關鍵年齡，家長可以在這時候幫小朋友建立正確的飲食習慣，這時候比較能夠理解、願意為健康稍微降低對食物口味的要求，調查發現中年級越高的學童越愛吃油炸和加工食物。

不同地區學童也有不一樣的飲食問題。癌症關懷基金會據調查分析，台北市孩童吃加工油炸頻率、蔬菜攝取不足的比例最高；新北市則為不吃水果比例最高；台中市是不吃蔬菜、飲水不足等比例最高；高雄的孩童則是肥胖、喝含糖飲料、排便形態異常等等比例最高。