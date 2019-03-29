他酒醉茫吞「6公分牙籤」...肚子炸痛一個月　膽囊全切掉

▲誤吞牙籤等異物要盡快就醫取出。（示意圖／翻攝自pixabay）

生活中心／台北報導

喝酒果然會誤事！屏東一名62歲阿伯腹部疼痛，時間持續一個多月，接受腹部超音波檢查，發現膽囊中有一道「白色陰影」，醫生研判是異物入侵所引發的急性膽囊炎，建議他接受膽囊切除手術，驚見裡面卡了一根6公分長的牙籤。

「一開始大家都覺得不太可能啊！」收治這起案例的義大醫院胃腸肝膽科主治醫師王文倫表示，病患老婆在一旁陪診時，回想老公前一陣子一直喝酒，推論一定是喝酒的時候把牙籤放在酒杯裡面，意識不清豪飲進腸子裡的。

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王文倫指出，世界文獻統計中，誤食牙籤的案例非常稀少，誤食後在十二指腸位置穿破腸胃道的機率高達23％，其次是小腸、胃。他提醒，民眾喝酒時要注意牙籤等異物，如果誤時要趕快去就診，例如可以做胃鏡，可以即早取出異物，以免像上述案例不幸刺穿過胃道，刺穿了腸子，可能延誤就醫，甚至引發敗血症。

本網月初也有報導過另一起誤食牙籤的案例，一名70歲老翁因發燒、左下腰痛就醫，腹腔膿瘍引發敗血症，醫生清創時發現腹腔藏了「一根牙籤」，一問之下才知道他習慣餐後剔牙，卻因吃安眠藥睡著了，無意間把牙籤吞進肚，在體內漂流近9公尺。

高雄長庚整形外科醫師郭寶仁也說，誤吞牙籤、魚刺等硬物，80％以上都能從消化系統排出，只有2成機率可能刺傷食道，老翁體內的牙籤從食道、胃、十二指腸、小腸到大腸，在大腸還繞過升結腸、橫結腸，最後穿破降結腸，造成後腹腔膿瘍，查閱醫學文獻上也未見這樣罕見病例。

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