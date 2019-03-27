熟記「泡、水、高、貧、倦」口訣　預防腎病找上你

▲為恭醫院26日舉辦腎臟保健之道講座，愛腎、護腎及腎相關知識闖關活動，護理人員化身為關主，將深澀的醫護知識變成有趣的互動遊戲。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市為恭紀念醫院，26日推出腎臟病防治宣導活動，邀請病友及民眾們一同吸取相關衛教知識，同時也參與趣味活動，從中體驗保健小技巧，讓醫療人員及民眾建立因應預防慢性腎臟疾病的正確觀念。

請繼續往下閱讀...

▲▼講座現場還有闖關活動，讓腎臟病友可以從遊戲中學習到醫療的知識。（圖／記者黃孟珍攝）



為恭醫院腎臟內科主任徐正義表示，對於早期發現腎臟病，腎臟醫學會提供大家兩個實用好記的口訣「泡、水、高、貧、倦」僅「腎」有撇步、「護腎三三」贏得腎利人生，可以提醒大家早期發現問題，確保健康。

簡單來講「泡、水、高、貧、倦」就是-泡泡尿（蛋白尿）、水腫、高血壓、貧血與疲倦等五症狀，如果發現有上述五項症狀，而且原因不明，應該立即找腎臟專科醫師，進行詳細的腎臟功能檢查。高危險群也應該「每三個月檢查尿液，血液及血清肌酐酸等三項」我們簡稱為「護腎三三」。

根據衛生福利部國民健康署統計，國內20歲以上成人每10位就有1人罹患慢性腎臟疾病，因此為恭醫院積極推廣慢性腎臟病的概念，且榮獲台灣腎臟醫學會評比為腎臟保健推廣機構其中一家，目前設有腎臟科醫師6位、專職腎臟科衛教護理3位、營養師，深受病患及家屬好評；另外慢性腎臟疾病團隊亦積極辦理腎臟保健推廣設置機構及護理人員培訓，及推動腎臟保健社區宣導活動，提供醫療人員及民眾對慢性腎臟疾病之正確觀念。