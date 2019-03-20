慎防「癌王」5前兆 胰臟癌手術複雜併發症機率高

記者林悅／台南報導

胰臟癌又被稱為「癌王」、「無聲殺手」，因胰臟位處人體的後腹腔，一般超音波檢查不容易早期發現，台南市立安南醫院放射腫瘤科主任梁永昌指出，民眾假如出現不明原因的體重下降、腹部疼痛、眼白和皮膚變黃、血糖突然升高，大便外觀油油（脂肪便）等5前兆，便應提高警覺，趕快到醫院診查。

梁永昌主任說，如有「癌王」5前兆，即應安排相關的檢查，如抽血檢查癌症指數、腹部電腦斷層等，才能盡早把潛在的早期胰臟癌診斷出來做適當有效的治療。

一般外科主任黃德佳說，胰臟癌是難以篩檢的癌症，胰臟位於橫貫腹部深處、連結多處器官，手術複雜而且併發症機會高，不論什麼部位的胰臟癌，手術淋巴廓清可以知道局部癌症侵犯的情況，這些訊息對於後續的腫瘤治療都是十分重要。

梁永昌主任說，早期胰臟癌除發生在胰臟頭部，會壓迫及阻塞總膽管出口導致黃疸外，體部和尾部的早期癌灶一般都不會出現不適的症狀，等到病人感到明顯不舒服時，往往癌症已屆臨晚期或末期。比較容易罹患胰臟癌，根據長期臨床研究觀察，胰臟癌的高危族群特徵有：抽菸、肥胖、喜歡食高脂肪食物、酗酒導致慢性胰臟炎、糖尿病、感染幽門螺桿菌和有家族胰臟癌病人者，都屬於高危族群。

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黃德佳醫師也表示，胰臟癌是難以篩檢的癌症，胰臟位於橫貫腹部深處，而且連結多處器官，手術複雜度很高，是消化外科除了肝移植外，耗時最久的手術，胰臟頭部位於十二指腸C型彎內側伴有膽管經過，所以胰頭長癌時會有黃疸，胰頭癌有較高的機會可以根治性手術，但是手術複雜而且併發症機會高，術後往往要住院兩周或以上。

黃德佳醫師另指出，胰尾只連接脾臟，所以手術相對簡單，只要切除後半胰臟加脾臟，但是因為沒有症狀，所以往往發現時已經癌症散布開來，無法根治性手術切除。所以不論什麼部位的胰臟癌，手術淋巴廓清都是十分重要的，可以知道局部癌症侵犯的情況，這些訊息對於後續的腫瘤治療很重要。因為胰臟癌發現時，很多是晚期，所以經常會使用腹腔鏡做診斷性分期，確定沒擴散再進一步手術。若無法手術根治，可以針對症狀做消化道或者膽道的繞道手術，以改善癌末生活品質。