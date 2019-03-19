狂咳一個月止不了　檢查竟是肺結核！　

▲台大醫院新竹分院邊建榮醫師呼籲，結核病不是老年人的專利，即使是平常有運動習慣的年輕人亦有可能得到。（圖為示意圖／資料照／記者趙于婷攝）

記者陳凱力／新竹報導

3月24日是世界結核病日，醫師呼籲，若是咳嗽超過兩週，咳嗽有痰、胸痛、沒有食慾或是體重減輕等症狀。建議儘早到感染科或胸腔內科接受進一步檢查，以查明病因，早期診斷、早期治療。

一名40多歲男性平時有良好運動習慣，斷斷續續咳嗽一個多月，於一般門診治療沒有效果；後來開始發燒且有食慾不佳合併體重減輕之情形，而至急診求治。胸部X光及電腦斷層影像檢查顯示，他的右側肋膜積水、右下肺膿胸，醫師運用胸腔內視鏡取代傳統開胸手術切除病灶，減少術後恢復時間並縮小傷口範圍。

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切除的檢體病理切片報告為壞死性肉芽腫，因此醫師也懷疑是結核病導致膿胸，先給予抗結核藥物治療並轉至負壓隔離病房治療，由於痰液檢驗確診為陽性，經二週口服肺結核藥物治療之後，患者順利出院返家，持續接受追蹤與用藥。

台大醫院新竹分院邊建榮醫師呼籲，結核病不是老年人的專利，即使是平常有運動習慣的年輕人亦有可能得到。依據疾病管制署網站的流行病學資料顯示，結核病仍持續普遍存在於全世界，臺灣一年四季都有病例發生，男性發生率高於女性，65歲以上老年人比年輕人高，但是不代表年輕人不會發生結核病，案例中個案就是。

邊建榮醫師說明，除咳嗽之外，結核病人常見的症狀還包含胸痛、體重減輕、倦怠、食慾不振、發燒以及咳血等，結核病可能發生在人體任何器官或是組織，很幸運的是，遵守抗結核藥物使用方式好好接受治療，幾乎可以百分之百痊癒。