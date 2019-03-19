台男赴瑞典打工旅遊「鼠蹊部遭蟲咬」　成今年首例萊姆病

▲疾管署疫情中心主任劉定萍說明萊姆病個案。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署公布國內今年首例境外移入萊姆病確定病例！個案是一名北部20多歲本國籍男性，去年9月到瑞典打工旅遊，曾經到森林時右大腿鼠蹊部遭到蟲咬，且後續還出現環狀丘疹症狀。今年3月返台之後懷疑自己當時是遭到蜱蟲叮咬，就醫後確認感染萊姆病。

疾管署防疫醫師林詠青表示，該名個案去年9月在瑞典厄蘭島民宿打工，曾經穿著短褲到森林裡面，回到家後洗澡時發現有蜱蟲叮咬右大腿鼠蹊部，幾天後出現紅疹，持續約2至3個月才消失；今年3月返台後，因看到萊姆病介紹影片，懷疑自己在瑞典遭蜱叮咬，經就醫採檢送疾管署實驗室確認感染萊姆病，服用抗生素治療當中。

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依個案潛伏期間具瑞典旅遊史，且於當地曾遭咬傷，因症狀不明顯，個案未察覺，因此研判感染地為瑞典；目前個案無症狀，同住之接觸者亦均無不適症狀。

▲萊姆病伯氏疏螺旋體電顯圖。（圖／疾管署提供）

林詠青表示，萊姆病是一種人畜共通傳染病，藉由被感染的蜱（俗稱壁蝨）叮咬而傳播，不會人傳人；多發生於哺乳類動物，包括人類、鼠類、狗、貓、牛、馬及鹿等。萊姆病潛伏期為3至30 天（平均約7天），70%至80%感染者會出現遊走性紅斑，感染初期會有頭痛、發燒、寒顫、噁心、嘔吐、肌肉疼痛及淋巴腺腫脹等類似感冒的症狀，若無妥適治療，後期可能會出現心臟或神經系統異常。

▲萊姆病傳染途徑。（圖／疾管署提供）

自2009年迄今，我國萊姆病病例累計11例，均為境外移入病例，感染國家分別為美國6例、瑞典2例，英國及德國各1例，另1例因旅遊地包括德國、比利時、捷克、匈牙利，感染地均可能為上述國家。

疾管署呼籲，民眾至野外踏青或流行地區應加強防護措施，著淺色長袖衣褲、手套及長靴等保護性衣物，將褲管紮入襪內，並於皮膚裸露處塗抹政府機關核可的防蚊蟲藥劑；返家前應檢查是否遭蜱叮咬或附著，並儘快沐浴及換洗衣物；如發現遭硬蜱叮咬，應用鑷子夾住蜱的口器，小心將蜱摘除，避免口器斷裂殘留於體內，並立刻用肥皂沖洗叮咬處，降低感染風險。如出現疑似症狀，請儘速就醫，並告知旅遊接觸史以利醫師診斷治療。