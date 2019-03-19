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8旬嬤雙腳無力煮飯拿雨傘撐　找醫生一查才發現腰椎壓迫性骨折

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▲高齡嬤搬重物腰椎壓迫性骨折。（圖／大林慈濟醫院提供）

▲醫生所指處是廖阿嬤脊椎，重建手術術後恢復良好影像。（圖／大林慈濟醫院提供）

生活中心／綜合報導

嘉義一名83歲的廖阿嬤，近日在自家果園搬運採收的柳丁時不慎壓傷腰椎，回家後開始出現背部痠痛，無法坐、臥，到鄰近診所看醫生，一開始以為是單純的老年骨頭退化問題，只拿藥、打止痛針，不料症狀沒改善，反而還痠痛加劇、雙腳無力，轉往大林慈濟醫院進一步檢查後，才發現是腰椎有壓迫性骨折

神經外科吳宗憲醫師表示，病人在門診時已呈現嚴重駝背情況，加上主訴背部痠痛到無法坐、臥，於是做了核磁共振檢查，發現脊椎的前方部分，因外力及本身骨質疏鬆等因素而使得崩塌，導致脊椎變形及背痛，形成嚴重的壓迫性骨折，考量阿嬤年紀較大，傳統手術風險很高，所以建議家屬做脊椎骨折重建系統，開刀治療後，不僅拔除了疼痛，更讓阿嬤重新抬頭挺胸做人。

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▲高齡嬤搬重物腰椎壓迫性骨折。（圖／大林慈濟醫院提供）

▲吳宗憲醫師替廖阿嬤進行微創脊椎復位手術，在塌陷的椎體左右邊植入醫療級千斤頂。（圖／大林慈濟醫院提供）

吳宗憲醫師說，藉由脊椎骨折重建系統的微創脊椎復位手術，在病人塌陷的椎體左右邊，各打1個約0.5公分的小傷口，植入醫療級「千斤頂」，並利用X光影像監控系統輔助，將塌陷的椎體盡量矯正至原本椎體高度，再灌入適當量的骨水泥，使塌陷的椎體結構更穩固，達到疼痛快速改善及矯正駝背的目標，不僅傷口小，恢復快、住院天數少，相較傳統單純灌骨水泥患者骨水泥滲漏情況少，矯正效果佳。

▲高齡嬤搬重物腰椎壓迫性骨折。（圖／大林慈濟醫院提供）

▲吳宗憲醫師說明，傳統手術風險較高，而微創脊椎復位手術傷口小、恢復快，適合年紀大的老年人。（圖／大林慈濟醫院提供）

骨質疏鬆是造成人體脊椎體骨折最常見的原因，每當脊椎受到過多負荷時，往往會造成椎體的骨折，台灣每年約有六萬人以上發生脊體壓迫性骨折，以停經後老婦人發生比例最高，也常有病人因不小心跌倒或搬重物，導致脊椎體骨折，引起嚴重的背痛與行動困難。

吳宗憲醫師指出，由於手術全程採立體即時精確定位，病人可以選擇局部麻醉，幾乎無神經損傷之併發症，手術時間約30至40分鐘，一般僅需住院一天，此手術對於疼痛緩解、駝背矯正有相當好的效果，很適合年紀大的老年人。

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關鍵字： 骨質疏鬆 脊椎 骨折 腰椎 大林慈濟醫院
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