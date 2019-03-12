婦女骨鬆滑倒　醫師：跟墜樓被車撞同樣嚴重

▲阿嬤因骨鬆滑倒，醫師說竟跟墜樓出車禍一樣嚴重。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

71歲陳阿嬷3個月前在家中滑倒，送醫發現竟是最為嚴重的一種髖臼骨折，這類傷勢通常發生在高處墜樓或遭車輛高速撞擊，但阿嬤僅是單純跌倒，怎麼會如此嚴重，醫師發現阿嬤嚴重骨質疏鬆所造成，醫師提醒超過50歲的男性或是停經後的女性，應該要注意鈣質的補充並定期檢查骨質密度，避免小意外變成大傷害。

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陳姓阿嬷說，她不知道她有嚴重骨鬆，這次跌一跤才知道，也不知骨鬆影響這麼大。骨質疏鬆症專科醫師的陳柏辰表示，阿嬤的骨質密度T值-3.4，比起骨鬆定義值-2.5低了不少，屬於嚴重骨質疏鬆，平時少曬太陽也沒有運動習慣，加上長期洗腎，導致骨質流失、脆化。估計台灣50歲以上的男性約24％、女性約38％的人有骨鬆，明顯女多於男。

衛福部彰化醫院骨科醫師陳柏辰表示，如動手術，可能會失敗，因此使用牽引治療配合強效的長骨針，經過6周後傷口逐漸癒合，10周後已經可以不靠助行器行走。

▲71歲陳阿嬷前在家中滑倒，送醫發現竟是最為嚴重的一種髖臼骨折。

陳柏辰強調，增加鈣質，強健骨骼，在飲食方面多吃鈣質及蛋白質等強筋健骨的「黑、白、綠、黃、魚」，黑指的是香菇、黑木耳、芝麻、髮菜等黑色食物，白是指豆干、牛奶、金針菇等，綠是指芥蘭、紫菜、綠花椰等，黃是指起司、乳酪、奶油、蛋黃、柳澄汁等，魚是指小魚乾、沙丁魚、鮭魚等，並透過適當日曬增加體內維生素D3，進而幫助人體吸收鈣質，也要多運動來增加骨密度和強健肌肉。

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