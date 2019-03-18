百憂解退出台灣市場仍有轉圜？健保署：可申請保有「下限價格」

▲百憂解藥品外觀。（圖／藥師公會提供）

記者洪巧藍／台北報導

憂鬱症病人常用藥品「百憂解」決定退出台灣市場，藥廠發函各大醫療院所指出，因為不敷成本無法繼續供應，自4月1日起停止供貨。健保署今（18）日表示，藥價是依法以市場調查結果作為調整，但若因調整出現不敷成本情形，廠商可申請至少保有2元的下限價格。另調查國內與百憂解同成分與它同成分的抗憂鬱劑有14家生產學名藥，即使原廠藥退出台灣，目前尚有其他與百憂解同成分、同劑型藥品可供醫師處方。

健保署醫審及藥材組科長連恆榮表示，連恆榮表示，自二代健保上路後，依法開始試辦「藥品費用支出目標制」（Drug Expenditure Target，簡稱DET），每年就超出藥費支出目標值之額度及「全民健康保險藥品價格調整作業辦法」，依據藥價市場調查結果，針對藥品交易價格進行藥價調整。

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百憂解是一種上市逾40年的老藥，根據健保署統計，同樣成分藥物在106年的健保醫令申報金額合計約3325萬元，其中百憂解的市占率約24%，使用人數約1.5萬人，在相關藥品中排行第二，但也有逐年減少趨勢。目前國內除禮來公司生產的百憂解之外，與它同成分的抗憂鬱劑共有14家生產學名藥，意即即使原廠藥退出台灣市場，尚有其他與百憂解同成分、同劑型之藥品可供醫師處方。

▲百憂解退出台灣市場。（圖／藥師公會提供）

健保署表示，百憂解每顆20毫克自1995年3月健保開辦時的核定價格是新台幣49元，但隨著該藥不具有專利權，有其他學名藥陸續上市，去年核定的健保價格是2.08元，依照108年1月28日公告、4月1日實施的新藥價是1.96元，這是根據去年市場調查的市價行情，因此依法予以調整。

不過，如果藥廠因此出現不敷成本疑慮，且本身符合PIS/GMP以及藥物使用鋁箔包裝等條件，可以向健保署申請藥品下限價格2元，後續提到共擬會議報告，若通過則可把價格調升為2元，而至目前尚未收到藥廠反應。

健保署指出，鑑於每年藥品支出不斷成長，因此透過藥價調整政策，可望縮減藥價差並緩和健保藥費支出的成長，但也有極少數藥廠宣稱健保調價後不敷成本，健保署願意與藥界溝通並檢討DET計算公式，一方面讓藥界有合理生存空間，另一方面也可藉藥價調整後的效益運用於支付新藥及適應症範圍擴大的給付，讓全民共享藥價調整效益。

藥師公會全聯會發言人張文靜提醒，有在規律用藥的患者，可回診請醫師調整處方；藥師公會也呼籲醫護人員、藥事人員等，在給藥時可以多給予衛教，避免患者因為換藥的心理因素而影響用藥成效。