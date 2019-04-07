月經別喝濃茶！礦物質全流失...專家教「5危險級食物」換方式吃

▲飲食的方式也會影響身體對礦物質的吸收（圖／翻攝自PAKUTASO免費圖庫）



文／洪泰雄

在目前的社會，吃不飽的問題愈來愈少，吃不對的問題卻愈來愈多，某些不當的飲食模式，恐怕會讓礦物質浪費掉而不自知。例如，愈精緻的東西，愈容易使鉀、鎂、錳流失。又例如，過多的調味料，則會使體內的鉀、鈉含量失衡。因此，「怎麼吃才能吃足礦物質」，成為人人都應該學的重要課題。

1）多喝水，少喝茶，「鐵」吸收會更好

「茶」含有茶多酚，與食物中的「鐵」發生作用後，會減低人體對鐵的吸收率，引起「缺鐵性貧血」。所以，千萬要避免「以茶代水」，如果非喝茶不可，也盡可能別喝太濃的茶。茶多酚會減低鐵質的吸收率，尤其正值生理期的女性，或發育期的兒童與青少年，少喝為妙。





請繼續往下閱讀...

▲茶多酚會影響鐵質吸收。

2）攝取適量的「磷」，保「鈣」有方

大部分的常見食物中都含有「磷」，如牛奶、肉類、魚、穀物、蛋黃、豆類、堅果等，所以，比起「鈣質」，磷比較不容易發生缺乏的現象。適量的「磷」有助於鈣質的吸收與儲藏；過多的「磷」，卻會使鈣質流失。正值發育階段的孩子，磷的攝取量剛剛好就好，補充過度，恐怕會導致鈣質缺乏，反而長不高。

TIPS營養加分

「磷」適中，「鈣」的吸收也多多！「磷」是身體所需量僅次於「鈣」的礦物質。鈣質要吸收，需靠磷推一把：2克的鈣約需1克的磷參與，才能發揮作用－讓骨骼完全成長。這也是發育期能不能「抽高」的關鍵。所以，磷也被稱為「人體增高素」。

3）口味愈重，「鈉」吃得愈多。

「鈉」能協助神經傳導、肌肉收縮與放鬆、體液調節，每人每日約需500毫克，若超過2400毫克，就有害無益。鈉常隱藏於加工、調理食品或調味料中，稍不留意就會過量。根據調查，臺灣人的鈉攝取量，超標嚴重，以小學生為例，平均每人每天吃的鈉高達4000毫克，甚至更多。





▲鈉攝取量爆表食物。（圖／取自《吃出好體質》）



過量的鈉與腎臟病、高血壓、中風等疾病年輕化的趨勢，絲毫脫不了關係。為預防心血管疾病、肌肉及能量代謝等問題，除了要避免重鹹重口味，還要多吃蔬果、多喝水，並養成運動習慣，增加代謝。





▲養成養成運動的習慣，亦能協助體內代謝多餘的鈉。（圖／取自pixabay免費圖庫）



本文摘自《吃出好體質》／洪泰雄 臺大生物產業傳播暨發展學系兼任講師／新手父母出版