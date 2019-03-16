擔心降血壓藥影響性功能？血壓沒好好控制也可能不舉

▲高血壓用藥該注意什麼？（圖／免費圖庫pixabay）

文／藥師林秀鈴

Q：服用降血壓藥會影響性功能，造成性冷感嗎？

「最近被診斷出有高血壓，醫師開了降壓藥物給我服用。聽說吃降壓藥物會影響性功能，失去男性雄風，這是真的嗎？」

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陰莖勃起需要有健全的神經反射通路、正常的內分泌功能、充分的動脈血輸進、有力阻斷靜脈血液流出、正常的陰莖結構等環節相互協調配合。其中動脈血輸進尤為重要，男性海綿體腔內需要相當的動脈血流，才能讓陰莖勃起。

導致性功能出現障礙的因素非常複雜，除了藥物外，本身的生理、心理狀態，都可能是造成性功能障礙的原因。長期未控制的高血壓，可能使陰莖動脈結構或功能異常，平滑肌肥大、粥狀硬化引起動脈硬化症，造成結構上異常，影響內皮細胞功能、阻斷血流供給，導致病人無法勃起，或是在性交過程中無法維持勃起狀態。血壓控制、粥狀動脈硬化預防是相當重要的。

某些降壓藥物也可能會改變一些神經或血管生理，而造成性慾減低，無法勃起，性功能失常。目前市面上臨床常用的降壓藥物眾多，依作用及機轉分類，其中可能會影響性功能的有利尿劑及控制交感神經神經的乙型阻斷劑，但並不代表每一個人都會發生。

男性高血壓病人若擔心降壓藥物影響性功能，可與醫師討論，改選其他種類降壓藥。千萬勿自行停藥，以免血壓控制不好。要知道血壓長期控制不好，會讓動脈硬化，增加心血管發生率，當引起與陰莖勃起有關的動脈硬化，那可能就真的不舉了。

★本文經中華民國藥師公會全國聯合會授權，摘自《與藥師做朋友-讓藥師告訴你如何安全用藥》。

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