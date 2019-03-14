想變自信　別讓這9句話成為口頭禪

文／張淑芬編譯、圖／pixabay

有過外表和身材被數落的慘痛記憶嗎？連光鮮亮麗的好萊塢藝人也無法倖免。挺過來的，各自擁有事業的一片天。讓她（他）們放下這些不堪過往的動力，除了不服輸的個性與家人的支持鼓勵，還有「堅持自我」的自信。停止在鏡子前嫌棄自己的外貌，是走出自我否定的第一步。

一年間連續拿下葛萊美、金球獎、英國電影學院獎和奧斯卡小金人四大獎的女神卡卡（Lady Gaga），高中時被罵「大鼻子」、「胖醜女」；在紐約念大學時，同學以她的本名開了「妳永遠都不會紅」的粉絲頁。

年過半百的阿湯哥（Tom Cruise），幼年飽受家暴和閱讀障礙之苦，成年之後還得為自己過矮的身高而遭受訕笑。

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人人都有青春期，都有過被品頭論足的尷尬成長痛。根據一項線上問卷調查，高達94%的青少女被批評過身材不好，青少年則為66%。 大明星的座右銘都會說，口出惡言的都是人生走馬燈的路人甲乙丙，介意就輸了。不過，如果連你自己都不肯放過自己，那就真的沒得救。

只有你自己 能對自己的心靈造成重傷

「傾聽自己內在的聲音非常重要。我們對自己說的話相當有力量，足可撼動我們的自信和自我價值。」美國心理諮商師庫拉卡（Jaime Kulaga）說，常用負面語言看待自己的外表和身材，將對腦部思維產生影響，久而久之便喪失自我認同和自信。絕不能漠視這股自我抵毀的惡勢力。自信哪裡來？從「別輕易對自己和別人的外表口出惡言」做起。

評論一個人時，忘記她（他）的外表，專注在她（他）的成就上。－美國心理學家英格恩（Renee Engeln）

想建立自信，請從今天起就戒掉以下用語：

●「我討厭自己的身體。」－你只是不滿意身體某些部位，不代表整組壞去。

●「我這種身材不能穿比基尼。」－沒有任何法律規範該如何穿比基尼；想穿就穿，是妳穿衣服，不是衣服穿妳。

●「這種打扮（髮型、衣服、妝容）不適合我。」－只要感覺自在，做點改變何妨？

●「我覺得我好胖。」－顯然是自我否定；也許妳不滿意目前的身材，但這句話一出口，等於放任自己淪陷在自怨自艾的悲情裡。

●「我真後悔吃剛剛那個食物，我真該死！」－吃東西而已，沒這麼嚴重。偶而破戒吃個甜食或高熱量速食，隔天節制即可；別對自己（或別人）如此嚴苛。

●「你覺得我胖嗎？」－傷人也傷己的問題。除了洩漏自己渴求認同，被你問的人如果比你大隻，他（她）肯定更不好受。

●「我看起來好老。」－老是必然現象；常保赤子之心的人，不會嫌自己老。

●「我要吃流行的養生飲食。」－這裡說的養生飲食，指的是不吃加工食品、只吃蔬菜、水果、粗糧的「潔淨飲食（Clean Eating）」。除非你習慣清淡飲食，否則你就是讓自己置身於無謂的壓力中。愉悅的飲食攸關身心健康，但求均衡合宜，不是非得特定飲食方式才行。

●「等我體重瘦下來再說。」－享受生活不用挑黃道吉日，想去海邊曬清涼、想穿性感跳跳舞，邀個知心好友或另一半，想去就去吧！

活在臉書和IG等社群媒體的時代，我們的心靈和情緒比以前更容易遭受打擊。毋須讓自己處於隨時武裝和憤世嫉俗的超壓狀態。了解自己的正面思維，能幫助我們找到自信，對付無謂而不實的惡意批評。

資料來源：Business Insider、Best life on line、Yahoo News、Psychology Today

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