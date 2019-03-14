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不只睡得長還要睡得深！睡前快放下手機

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（影／鄭淳予醫師ｘ神經很有事提供，請勿任意使用）

生活中心／綜合報導　影、圖／播吧

▲冬天,冷,睡覺,賴床,耍廢。（圖／取自免費圖庫Unsplash

睡得長就一定好嗎？專家指出，當睡覺時覺醒的次數越多，就代表我們大部分都在淺眠。而「兩次以內」的覺醒較可達到深眠。唯有達到深眠，才能激發那些對身體有益的激素，有效改善生活品質。

睡眠不足有什麼風險？

1）免疫力失調─儘管是有打疫苗的人，只要睡眠不好，就榮易出現感冒症狀和感染問題。
2）心血管功能難以控制─假如睡不好，血壓會起起伏伏；換句話說，睡好就能穩定心血管功能。
3）內分泌失調─要瘦瘦不下來，要胖胖不起來。
4）疼痛─睡不好隔天易頭痛。

除此之外，記憶力、專注力、情緒、平衡功能、運動協調等等都會因睡面不足而下降。
▲▼ 煩惱,頭痛,焦慮,煩躁 。（圖／視覺中國）
▲睡眠不足易造成暈眩、頭痛、情緒不穩定（圖／視覺中國提供）

睡眠足夠可帶給身體什麼效益？
大腦廢物清除程序──腦中的「類澱粉蛋白」是造成失智症的主要元兇。然而，大腦的「清除代謝廢物」功能，能將它有效清除。靠得就是大量的「腦脊髓液」沖刷進來，如水管一般把這些廢物帶掉。科學家最近也已證實，當睡眠的時候會產生腦脊髓液。
讓短期記憶變成長期記憶──科學家指出，睡眠當中才會產生記憶龔固，能有效延長人類大腦的記憶。

究竟要如何睡得好並達到「深眠」？
睡前放下你的手機是最佳解答。所謂電子產品的藍光是指「藍光頻率」。當我們滑手機、平板、看電視、電腦時，藍光的刺激會抑制人體褪黑激素的分泌（褪黑激素可以導眠、放鬆），這也是導致現代人常出現「想睡卻遲遲無法入睡」的症狀。

說起來容易做起來難。鄭淳予醫生表示只要多加練習，很多人其實是不藥而癒的。盡量讓大腦在睡前半小時前放鬆，就能比較容易快速入睡。睡好，真的很划算！

鄭淳予醫師ｘ神經很有事，我們是一群腦神經科臨床醫護工作者，你將會看到我們醫護工作的日常紀實，我們也會用輕鬆幽默卻不失專業的方式，將重要有趣的健康知識傳遞給你，現有經營：粉絲團YouTube頻道

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李榮浩突嚴肅打斷練習生唱歌　下秒清唱15秒....全場跪了！

關鍵字： 睡眠 深眠 免疫力失調 內分泌失調 心血管功能
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