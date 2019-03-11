去ATT 4 FUN注意！餐廳女員工染麻疹　接觸者框列247人

▲曾於3/1~5期間去過ATT 4 FUN的民眾注意，有餐廳女員工感染麻疹，圖為資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（11）日公布一例麻疹確定病例，是在ATT 4 FUN餐廳工作的20多歲女員工，調查她近期無出國史，感染源仍待釐清，但工作時曾經接觸過外國客人，無法排除是否接觸症狀不明顯個案遭到傳染。目前個案在家休養，但是3月初可傳染期間仍有通勤、工作，也有到餐廳用餐，衛生單位已經框列相關接觸者247人，也請同時段在相關地點活動的民眾注意，做自我健康管理。

疾管署副署長羅一鈞表示，個案在3月4日起出現發燒、咳嗽、喉嚨痛等症狀，3月5日肢體、臉部出現紅疹，3月6日就醫，經通報檢驗於3月8日確診。衛生單位已掌握個案親友、職場及就醫相關接觸者共247人，目前未發現有疑似症狀者，將持續監測至3月27日。

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由於個案可傳染期間除工作、就醫活動史外，曾有大眾運輸及公共場所活動史（如附表），提醒民眾如曾於附表時段搭乘相同大眾交通運輸或出入相關場所應提高警覺，並自主健康管理18天（自最後接觸日起算），一旦出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請戴口罩速就醫並主動告知接觸史。

▲ATT4FUN麻疹個案活動史。（圖／疾管署提供）※點圖放大

今（2019）年截至目前國內累計29例麻疹確定病例，16例為國內感染（其中8例為境外移入感染病例之接觸者），13例為境外移入病例（其中10例為本國籍民眾），感染國家為越南6例、菲律賓5例、印尼及日本各1例；出國目的以旅遊7例最多，其次為商務及探親各3例。

疾管署呼籲，麻疹傳染力強且目前為好發季節，民眾應按時帶家中幼兒接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），並避免帶未滿1歲或未接種疫苗的幼兒至麻疹流行地區；如須攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒自費接種1劑疫苗。一般民眾（尤其1981年以後出生之成人）近期如計劃前往麻疹流行地區，請於出國前2至4週就醫諮詢評估是否需要接種，並於旅遊期間做好防護措施。