剔牙睡著誤吞牙籤「體內漂流9公尺！」　老翁高燒腰痛才發現

▲6公分牙籤在老翁體內漂流近9公尺。（圖／高雄長庚提供，下同）

生活中心／台北報導

一名70歲老翁因發燒、左下腰痛就醫，腹腔膿瘍引發敗血症，醫生清創時發現腹腔藏了「一根牙籤」，一問之下才知道他習慣餐後替牙，卻因吃安眠藥睡著了，無意間把牙籤吞進肚，在體內漂流近9公尺。醫師表示，這支牙籤從食道漂流到大腸，查閱醫學文獻上也未見這樣罕見病例。

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▲牙籤一路從食道到大腸，最後穿破降結腸。

收治這起病例的是高雄長庚整形外科醫師郭寶仁，他指出，民眾誤吞牙籤、魚刺等硬物，80％以上都能從消化系統排出，只有2成機率可能刺傷食道，但這支牙籤從食道（50公分）、胃、十二指腸、小腸（約7公尺）到大腸（1.5公尺），在大腸還繞過升結腸、橫結腸，最後穿破降結腸，造成後腹腔膿瘍，查閱醫學文獻上也未見這樣罕見病例。

郭寶仁表示，引起後腹腔膿瘍常見3項原因，一是腎結石、輸尿管發炎等泌尿道感染所致，另大腸憩室炎、闌尾炎，以及腰椎手術後感染也會造成後腹腔膿瘍，但從未見因牙籤等異物穿破降結腸致後腹腔膿瘍的案例。

▲醫師郭寶仁進行清創手術時，在腹腔內發現「一根牙籤」。

老翁因為持續高燒3、4天、左下腰痛，先到診所就醫，服用抗生素治療，未獲改善，轉送高雄長庚救治。經抽血檢查，其發炎指數、白血球數都很高，血小板低下，出現敗血症休克合併瀰漫性血管內凝血（DIC），進一步電腦斷層，診斷為後腹腔膿瘍，潰爛範圍從腎臟旁沿著骼腰肌蔓延到左大腿。

▲潰爛範圍從腎臟旁沿著骼腰肌蔓延到左大腿。

「這個地方怎麼會有牙籤？」郭寶仁說，這真的太不可思議了，後來詢問老翁的女兒，得知病患餐後常用牙籤剔牙，加上有服用安眠藥習慣，因此研判可能吃完安眠藥後咬著牙籤休息時睡著了，而且把牙籤吞下肚。

他進一步消化道檢查，卻找不到穿孔處，醫療團隊研判牙籤移動速度很慢，穿孔處慢慢癒合，也因每日移動一點點，才沒有腸胃道疼痛症狀，直到後腹腔潰爛疼痛就醫才發現元凶竟是「一根牙籤」。

因為後腹腔膿瘍範圍很大，老翁前後住院2個月，接受4處清創手術，才徹底清除掉潰爛的組織，並康復出院。