改善原民病患醫病溝通　這群護理師「請出長老的聲音」

▲屏東寶建醫院護理師組成「美魔女隊」，當中加護病房護理長吳芳瑜（右一）更發明系統增進原住民溝通。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

生病住院已是不舒服，若無法即時把想法傳達給醫護人員更是讓人焦慮。屏東縣寶建醫院不時收治排灣、魯凱族原住民，若患者不諳國語，光是溝通就讓雙方吃了不少苦頭，院內護理團隊就有人發明「讀你的心資訊系統」，請來部落長老用族語錄製醫療用語，一旦有需求時播放，除了讓患者理解，也因為是熟悉的長老，更添一份安心感。

中華民國護理師公會9日舉辦會員大會暨30週年慶祝大會，並且舉辦創意舞蹈人氣賽，屏東寶建醫院護理師團隊組成「美魔女隊」結合抖音和杯子舞來設計舞蹈，獲得季軍肯定。值得注意的是，不僅在舞蹈創意，這群護理師在工作上更是創意十足的「發明家」。

請繼續往下閱讀...

由於寶建醫院位置鄰近部落，院內常見排灣族、魯凱族等原民病患，也有一些客家患者，部分患者不大會說國語，此時溝通就成了一大問題。

▲護理師請部落長老錄音建置到電腦，以便照護時播放，還包含打氣的用語。（圖／記者洪巧藍攝）

寶建醫院加護病房護理長吳芳瑜受訪表示，曾經有被拘束手腳的患者，覺得癢又抓不得，但也不知道怎麼表達，轉而變得生氣；又例如給藥、打針時患者聽不懂、搞不清狀態，得比手畫腳讓對方了解；也有患者只是單純「想見家人」卻表達不出。

為了讓這些患者就醫時減少溝通障礙，吳芳瑜發明了「讀你的心資訊系統」，花了兩個月時間親自拜訪部落長老，請他們用族語錄製醫療所需用語，包含醫療照護、生理需求、衛教訊息還有安撫打氣等，並把這些內容建置到護理工作車的電腦。

一旦有需求時，便能透過該系統將「長老的話」播放出來，一方面除能讓病患聽懂外，另一方面病患也能因聽到熟悉的長者的話，而變得更加安心，有利於其後續治療。這項發明也在106年的屏東縣護理創新獎上奪得銅獎。