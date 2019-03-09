改善護理人員工作環境！護理師公會盼推動「三班護病比」

▲創意舞蹈人氣賽得獎者與護理公會全聯會理事長高靖秋尬舞。（圖／護理師公會提供）

記者洪巧藍／台北報導

改善護理人員的勞動環境，過往僅為鼓勵性質的護病比規範已經公告入法，自今年5月1日開始如果護病比不符標準的醫療單位，最嚴重可以停業處分。不過，護理師公會認為，現行入法規範是「全日平均護病比」，恐怕無法真實反應第一線情況，還是應該以白班、大小夜班等「三班護病比」作為標準。衛福部回應，護病比入法僅為第一步，後續會進行相關的研究分析，評估如何各個班別、病房的相關基準最為適宜。

中華民國護理師公會全國聯合會9日舉辦30週年慶祝大會，特別的是，衛福部於今年2月1日公告《醫療機構設置標準》第12-1條修正案，明定急性一般病床全日平均護病比，醫學中心為9人以下、區域醫院及精神科教學醫院為12人以下、地區醫院為15人以下，並且從5月1日開始實施，也就是說，護病比正式入法規範。衛福部長陳時中致詞時特別提到，這次修正對護理人員勞動條件改善是很大的一步。

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但護理師公會全聯會認為強度仍不足，理事長高靖秋表示，現行入法的護病比僅為「全日平均護病比」，但真正能改善護理人員勞動環境和工時的應該是「三班護病比」，希望衛福部能針對不同一天當中的三班「白班」、「大夜」、「小夜」的人力比分別訂出規範。



衛福部護理及健康照護司司長蔡淑鳳表示，過往護病比僅有在醫院評鑑中要求，屬於鼓勵的性質，現在納入《醫療機構設置標準》代表能對不符規定的醫院執行懲罰。調查過往真的達到護病比要求的醫院約9成，還有接近1成的醫院不符標準，且詳細落實的程度還有待查核，都會在正式實施之後進行了解。

至於三班護病比，蔡淑鳳表示，由於每間醫療院所、病房的病人嚴重度各異，三班的工作人力需求都不同，如果要作為標準，還需要更多的實證研究數據，衛福部已委託國衛院透過健保資料庫分析護理人力型態研究，進行為期2年的研究，其初步結果可做為護病比標準調整的依據。