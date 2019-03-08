境外器官移植26人未通報！3月起抗排斥藥物健保不給付

▲衛福部公布，本月起境外移植器官者未完整通報者健保將不予給付抗排斥藥物，示意圖。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

境外器官移植恐怕涉及非法取得、買賣器官等疑慮，我國《人體器官移植條例》規範，若病患在境外接受器官移植必須強制通報，不過，監察委員調查發現衛福部未能依法行政，無法掌握境外器官移植未確實、完整通報，且未能依法裁罰，今（8）日通過糾正衛福部。衛福部則於深夜公布，為加強落實境外器官移植通報，本月起未完整通報者健保將不予給付抗排斥藥物。

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▲衛福部醫事司司長石崇良，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

衛福部醫事司司長石崇良表示，本(108)年起將透過健保申報資料庫，每月比對新增使用抗排斥藥物的境外器官移植病人名單，病人及醫院如未依法完成通報者，將由健保署進行抗排斥藥物費用核扣，待其完整登錄後，始辦理給付作業。

石崇良解釋，移植後患者必須終生服用抗排斥藥物，這項規範代表如果在境外器官移植患者沒有進行通報，將只能自費購買抗排斥藥物，從3月開始實施。

此外，如果6個月內仍未完整通報者，另由當地衛生局依該條例第16-1條規定進行查處，處以3萬元以上15萬元以下罰鍰，並得連續處罰。

衛福部表示，經比對通報系統與健保申報資料，查104年7月1日至107年6月30日間，應通報之境外器官移植個案計259人，已完整通報為232人，除1人失聯外，仍有26人未依規定完整通報，分布於臺北市、桃園市、臺中市及臺南市等4縣市，現刻由衛生局進行查處。

衛福部重申，禁止任何器官仲介、買賣等商業化行為，並積極落實器官移植制度之透明及可追溯性，而對於部分返國追蹤治療案例較為集中之醫院，亦會要求地方衛生主管機關加強查核，同時也呼籲國人踴躍響應簽署器官捐贈同意書。