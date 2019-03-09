前胸到後背撕裂般劇痛以為肌肉痛？恐是致命主動脈剝離

▲患者主動脈剝離影像。（圖／國泰醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

國泰醫院日前收治一名57歲患者，洗澡時突然胸悶、暈厥，緊急送醫進一步檢查發現急性心肌梗塞同時有主動脈剝離現象，緊急進行手術切除剝離部分並置換人工血管，終於脫離險境。醫師提醒，主動脈剝離致死率高，有高達45%病人於發作當下死亡，而最典型症狀是前胸到後背撕裂般劇痛，一旦發生不要當成肌肉痠痛，恐怕是致命主動脈剝離上身。

國泰綜合醫院心血管中心部主任侯紹敏表示，主動脈是身體最大動脈，負責將心臟的血液通往全身，因此若主動脈剝離，會造成全身血液供應問題，進而產生器官缺氧壞死，是致死率極高的疾病。

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而主動脈剝離又分為A、B型兩種，A型是升主動脈剝離，這段主動脈位於心包膜腔內又靠近心臟，容易造成心包膜填塞導致休克，需要緊急手術；B型則為不包括升主動脈之外的降主動脈及其下的大血管，一般較不易破裂，可先經由內科藥物治療穩定血壓，後有逐漸恢復的機會。

侯紹敏補充，一般來說主動脈剝離典型症狀為前胸到後背撕裂般劇痛，心肌梗塞則是胸痛衍生至手臂或下巴，有時甚至出現胃痛。若主動脈剝離影響到心臟冠狀動脈時，病人出現心肌梗塞症狀，心電圖及心肌酵素檢查會呈異常。

▲患者主動脈剝離影像。（圖／國泰醫院提供）

這名病人就是這類主動脈剝離症狀不典型，侯紹敏表示，沒有前胸後背撕裂痛卻以心肌梗塞表現的病人，為了搶救時機，通常使用抗凝血藥物直接心導管治療，卻因此會增加後續手術出血困難。

侯紹敏提醒，高血壓、高血脂等危險因子造成的動脈粥狀硬化、先天主動脈狹窄及馬凡氏症候群等，都是誘發主動脈剝離的原因，症狀為突發性的劇烈胸痛(前胸到後背)、呼吸困難、休克暈厥等，特別提醒三高病人應規律用藥控制疾病，如出現上述症狀盡快就醫，特別是天氣太冷或太熱等氣溫變化大時，更是心肌梗塞及主動脈剝離好發的高峰期，更要留心注意。