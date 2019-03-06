月亮歌后李佩菁疑吞藥輕生　北市衛生局：是長期追蹤個案

▲「月亮歌后」李珮菁6日一早在臉書寫下輕生訊息，嚇壞眾人。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙于婷／台北報導

「月亮歌后」李珮菁6日一早在臉書寫下「我決定到另外一個世界」嚇壞眾人，今（6）早上吞了不明數量的鎮靜劑後被送去內湖三總急救。對此，台北市衛生局表示，李珮菁原本就是長期追蹤的個案，但因為個案現在有心理壓力，曾建議轉介心理諮商，現在傳出這樣的消息，希望外界可以給她空間和時間去調適。

李珮菁6日一早大約6點30分在臉書寫下「親愛的朋友，好好照顧自己，我要離開你們了！所有的痛苦會結束！我先走了，我決定到另外一個世界！也許那時候就沒有痛苦！我愛你們，拜拜！」嚇壞不少人，不過目前該篇貼文已經消失。

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衛生局長照科科長劉惠賢表示，李珮菁的確是長期追蹤的個案，生活自理需要旁人協助，目前名下還有一位看護，而根據規定，有聘請看護的話，政府可補助「專業服務」，目前她主要需要復能治療和吞嚥進食照護，但必須申請服務才提供補助。

劉惠賢也坦言，過去定期訪視時，的確有發現她有時候會心情不好，有建議她可以轉介心理諮商，但目前照管中心有在積極聯繫，希望可以和她溝通，幫助她轉介專業心理諮商。她也呼籲，有相關長照需求的可以積極向政府申請相關協助和補助，相關單位一定會提供幫助。

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