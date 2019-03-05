左跳吉、右跳凶？眼皮狂跳　多因4件事造成

文／康健網站編輯 圖／康健雜誌

為什麼三餐很注重營養，也少外食，但最近開始眼皮一直跳不停，已經跳好幾個月了，這是顏面神經失調嗎？該不會要中風了？

台北榮總特約醫師劉秀枝解釋，眼皮不自主跳動很常見，是此處肌肉太活躍所致，它並不算是疾病，而是一種現象，通常是睡眠不足、太勞累或飲用太多咖啡、吃太刺激辛辣的東西所引致。只要有充分睡眠、休息，在眼皮上輕輕揉擦按摩，或服用鎮靜劑幫助肌肉放鬆，隔一段時間就會消失。

其實，身體各部對各種壓力或病症的反應並不一樣，總有個地方比較敏感一些。台灣民間則有「左跳吉，右跳凶」的說法，恐怕是穿鑿附會了。

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（圖片來源：康健雜誌）

當一個人抱怨眼球或臉上怪怪、麻麻的，或有些無法控制的小動作時，醫生通常還會考慮是否為以下這幾種情況或疾病：

1.顏面神經麻痺：

會造成同側的眼睛合不攏，額頭皺紋消失，嘴巴歪向對側。如果並非是典型的顏面神經麻痺，而是顏面肌肉無力，並加上手腳無力時，還要考慮是否腦中風或肌無力等鑑別診斷。(*編按:洪惠風：中西醫 治好我的顏面神經麻痺)

2.顏面痙攣：

常常是單側眼皮，臉部及嘴角不定時的抽搐造成單側臉部痙攣。但不痙攣時，臉部看來正常。一般認為是顏面神經由腦幹出來之處受到血管壓迫之故。如果不厲害，不用特別治療。較嚴重的可考慮注射肉毒桿菌素或開刀──以顯微手術把顏面神經和血管隔開，減少壓迫。

3.眼瞼痙攣：

兩眼無法控制的不停的眨，眨得厲害時兩眼幾乎要無法張開，因而看不見，甚至過馬路都有困難。有時會合併頭頸部痙攣。可用注射肉毒桿菌素或藥物治療。

4.舞蹈症：

臉部肌肉、眼睛、頭部及身體，手腳會有短暫性的不自主抽搐。

5.三叉神經病變：

臉部感覺遲鈍或劇烈疼痛。

6.動眼神經病變：

造成眼球轉動困難或眼皮下垂，常會有複視。

7.頭頸部不自主的顫抖：

屬於原發性或老年性顫抖的一種。

8.藥物副作用：

有些抗精神病藥物長久使用，可能會有臉部及舌頭不自主運動。

9.對於小孩子還要考慮托雷氏症候群或癲癇的小發作等。

其他可能的疾病不勝枚舉，以上是列舉出較常見的。

有這些症狀出現時，最好是就醫，醫生大都可由病人的主訴，對病人的觀察及神經檢查上做出正確的鑑別診斷。當然有時病情不太明顯時，就需再觀察追蹤。有需要時會做進一步的實驗室檢查，再對症治療。

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