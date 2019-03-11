



▲空腹睡覺孩子反而長得比較高？（圖／取自pixabay免費圖庫）



文、圖／灃食教育基金會



大家都知道，想要長高就必須要有充足的睡眠，根據研究，當睡眠週期進入第三、第四期時，生長激素的分泌最為旺盛，但是因為每個人的睡眠品質不一樣，普遍來說，夜間的睡眠時間，就是人體生長激素分泌較旺盛的時間。因此，想要讓孩子身高不落人後的家長們，可要好好認識這個跟長高有關的荷爾蒙。



生長激素（Growth hormone），是由腦下垂體分泌的一種激素（又稱荷爾蒙）。負責參與體內骨骼、肌肉、細胞生長等相關代謝作用。此外，也會間接作用在脂肪細胞上，抑制脂肪合成，避免肥胖。

當我們進食後，血糖上升所引起胰島素的分泌，會使得血液中的葡萄糖開始往細胞內移動、儲存，就可以避免高血糖。但是當人體在飢餓的狀況下，負責拮抗生長激素作用的胰島素分泌量減少，這時候，生長激素就會開始作用在特定的細胞、器官上，好好發揮作用，刺激骨骼與肌肉的生長。

所以在白天的時候，建議家長們從飲食中給予孩子充足且均衡的營養，避免讓孩子攝取過量的精緻甜食與飲料，鼓勵孩子多運動。而睡前的2-3個小時維持空腹的狀態，避免胰島素分泌抑制生長激素，再搭配上睡覺時是生長激素黃金分泌期，相信您的孩子距離理想的身高就不遠囉！





本文由灃食教育基金會授權提供，未經同意禁止轉載。

