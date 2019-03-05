天天膩一起！最愛談「辦公室戀愛」星座Top3　OO超懂搞曖昧



▲談談辦公室戀情，能夠每天看到對方超幸福。（圖／ETtoday新聞雲示意圖）

文／藍小月Luna



辦公室戀愛一直以來都是個禁忌 , 但同時又是很容易發生的。每天對著同事的時間比對家人朋友還多，會日久生情也是日之常情。有人會覺得發展辦公室戀愛很麻煩，又會怕影響工作；反之，有些人會樂在其中，享受每天工作中的粉紅泡泡，例如以下幾個星座，就是非常享受辦公室戀情。

第3名：天蠍座

天蠍就算拍拖，也不愛公告天下，他們覺得戀愛是兩個人的事，不用給別人交代。就算在外面約會也喜歡去比較人潮少的地方，享受二人世界。辦公室戀愛最適合他們，因為一樣不能公開，要秘密戀愛，喜歡在辦公室內大家偷偷眉來眼去的感覺。



▲水瓶座很懂搞曖昧，但有時也可能是對方會錯意啦。（示意圖／記者李佳蓉攝）

第2名：水瓶座

水瓶很重視友情，但他們不太懂分別友情和愛情，這倒是很容易令人誤會，辦公室內很容易跟同事變得曖昧起來，可能水瓶有時並不是這個意思，但對方卻會錯意，會向他展開追求。水瓶個性低調，在辦公室內展開戀情也不易為發現，所以他們也不抗拒這種戀愛模式。

請繼續往下閱讀...

第1名：天秤座

社交高手的天秤，容易跟同事們打成一片，而且思想成熟懂分寸，做人圓滑，就算前一天在會議上跟對方唇槍舌劍，隔天也能若無其事跟對方談笑風生。擁有魅力的天秤，容易讓人喜歡，跟同事發展出戀情並不意外，他們也很享受在辦公室那種有點像偷情的感覺。



本文作者：藍小月Luna，現專注占星諮詢及催眠治療，熱愛西洋占星占卜，也愛研習身心靈療癒課題。透過星盤分折幫助客人了解自己，解開心結，療癒他人同時也是療癒自己。深信星星會為我們引路，活出真我。

本文經授權轉自：藍小月～LUNA占星