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怎麼吃巧克力最健康？　專家教你最完美「進食順序」！

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▲▼ 巧克力。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

▲吃巧克力也能吃的很健康！（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay，以下皆同）

文／栗原毅

最後為各位統整理想的巧克力吃法。首先最重要的是選擇高可可含量的黑巧克力。簡單來說，就是選擇可可成分七十％以上的產品。這類產品一般稱為黑巧克力。可可成分低於七十％的巧克力含有的可可多酚較少，關鍵成分不足自然無法發揮健康功效。

以前日本國內的糖果廠商沒有製造黑巧克力，如今迅速開發多樣產品，各類型產品應有盡有。有些超市甚至開闢專賣貨架。或許有人會想，那選擇可可成分九十％的產品是不是比七十％更好呢？事實上，兩者之間的差異並不大。反而是許多人買了可可成分九十％的黑巧克力回家吃，卻發現味道不好，難以入口。

▲▼ 巧克力。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

▲一天吃5個5公克的黑巧克力最合適。

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推薦分裝成五公克小包裝販售的黑巧克力。一天吃五個，剛好二十五公克，方便又輕鬆。小包裝販售的產品已事先量好分量，就像藥品一樣，可幫助我們吃下適當分量。要將一整塊巧克力扳成五公克小塊吃，難免顯得麻煩。一天吃五次，其中三次是早餐、午餐和晚餐飯前各一次。飯前吃可刺激飽食中樞，避免吃下過量主食。最完美的進食順序是：巧克力↓食物纖維↓蛋白質↓湯↓主食。剩下兩次分配在餐間當零食吃。

本文摘自神奇解救脂肪肝／栗原毅（日本栗原診所東京日本橋院長）／今周刊出版社

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