壞膽固醇OUT！　吃「這種」巧克力能改善肝指數

▲吃黑巧克力可以改善人體的好膽固醇／壞膽固醇比。（圖／翻攝自免費圖庫 Pixabay）

文／栗原毅



近來有愈來愈多醫生發現了巧克力的健康功效。義大利聖薩爾瓦托雷醫院的葛雷西醫生發表了一篇研究報告，具有高度權威性，備受全世界注目。報告指出，高可可巧克力明顯改善了患者的胰島素抗性和感受性。

葛雷西醫生針對三十一名定期看診的患者進行研究，讓他們吃巧克力。這三十一名患者罹患了NAFLD（併發糖尿病、肥胖、高脂血症、高血壓等疾病），其中包括十九名男性、十二名女性，平均年齡為六十一歲。給他們吃可可成分超過七十％的高可可巧克力，每餐飯前吃一次，餐間兩次，總計每天吃五次。每次吃五公克，合計二十五公克。

各位知道結果如何嗎？ 三個月後，這三十一名患者做了血液檢查，結果如右頁表格所示。從下方的表格中可以發現，顯示肝臟狀態的ALT、γ–GTP值，以及好膽固醇／壞膽固醇比，皆比以往改善許多。

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這個結果證實了巧克力的健康功效。這項研究也發現了一個事實，當醫生建議患者「吃巧克力」，所有患者都樂於遵守。在此之前，醫生每次苦口婆心的勸導「減醣」、「每天做五分鐘運動」，患者都無法做到，但這次所有人都確實遵守每天吃五次巧克力的醫囑。

患者能遵守醫囑的原因之一，有可能是因為患者吃的是以五公克小袋分裝的高可可巧克力，每次服用時無須再將大塊巧克力切成小塊再秤重，省下不少麻煩。此外，患者紛紛表示「餐前吃巧克力，只要吃一碗飯就飽了」，這一點也完全符合醫生的預期。

▲巧克力可以確實改善肝健康指數。（圖／今周刊出版社 提供）

圖表介紹的是追蹤三個月的調查結果。今後醫界將進行更多更嚴謹的實驗，絕對能提升黑巧克力的健康評價。

本文摘自《神奇解救脂肪肝》／栗原毅（日本栗原診所東京日本橋院長）／今周刊出版社