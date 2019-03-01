不只性行為！睡前做這些事　增進親密感又助眠

文／ 王暄茹、圖／鄭佳玲

睡前是夫妻間的私密時光，做什麼事能增進親密感又助眠？肢體接觸和天南地北閒聊最重要。

睡前閒聊只限於輕鬆的事情和話題。人通常比較容易注意到不對勁、負面的事，轉個念頭與角度，聊聊另一半最令你欣賞的特質或新發現，旭立心理諮商中心兼任諮商心理師張雅婷建議。或許特質會講完，那就表達你對他某天做了某件事的感激。感恩及感謝會升起正向情緒，進而拉近關係。

「肢體接觸不只有性行為，包括親吻、擁抱著聊聊天都能讓雙方放鬆，」高雄醫學大學心理學系助理教授蔡宇哲說。

請繼續往下閱讀...

他進一步解釋，夫妻白天工作、晚上照顧孩子，雙方戀愛、新婚時的感覺慢慢被家庭功能取代，如果睡前時光有些親密接觸、閒聊，回復相戀時光是很幸福也有益關係的事。

撫觸、按摩

美國德保羅大學（DePaul University）曾研究發現，僅僅5秒鐘的觸碰，可能比言語、表情更快且清楚地表達情緒，包括生氣、害怕、高興、悲傷、愛戀、感激、厭惡及同情。透過觸碰，情意傳達正確率高達50～78％。

觸摸，是人類最早學會的語言之一，也是代表親密最原始的肢體語言。美國邁阿密大學「撫觸研究所（the Touch Research Institute）」的研究還發現，觸碰可以降低交感神經的刺激、增加副交感神經的作用，減緩脈搏、降低血壓、升高皮膚溫度，尤其是被所愛的人輕柔撫觸或按摩，不僅可以減輕疼痛、紓壓、解鬱，還能使彼此關係更緊密。

閒聊

閒聊的目的是分享、關懷和支持。

夫妻間工作性質愈不同，愈需要拉近關係、了解對方，蔡宇哲說。千萬別認為「講這個你也不懂」，否則日子久了，關係會愈來愈遠。男性通常比較不擅長閒聊，因此更需要練習自我揭露，以增加相互了解。

張雅婷舉例，分享不用很刻意，即使是分享麻煩事，聆聽的一方只需表達關懷及支持，因為有被理解就能紓緩心理不適。對分享麻煩事也不要有顧慮，遇到問題並不代表能力不好、沒辦法處理。

性愛

性愛是婚姻中重要的一部分，英國調查指出，良好睡眠品質和性生活最能讓人感受幸福。且生理距離影響心理距離，因此一段時間就要有連結。蔡宇哲建議，一週應有1~2次親密行為，「親密行為還不到性行為，或許只是抱在一起或親吻，但這些行動可能觸發後面的性愛。」

夫妻關係的重要性更甚親子關係。有了小孩後，有些母親容易以孩子優先，得陪孩子入睡甚至分房睡，蔡宇哲提醒，分房的伴侶偶爾還是要睡在一起，不然夫妻間的距離會愈來愈遠。

精神科醫師楊聰財及性別生理專家魏兆玟這對20多年的夫妻也會不時造訪motel，營造專屬於夫妻之間的情趣。

延伸閱讀：

陰莖入珠，真能增加性快感？

冬天性愛有哪些好處？

男人不能太快？到底「炒飯」多久才合理

伴侶重燃性福的7個祕密

更年期男性想「性福」 靠關鍵3飲食

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載