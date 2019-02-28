台灣人疲勞指數爆表！　7成以上擔心「這兩器官」出問題

▲疲勞兩個字已成為台灣人普遍的心聲。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

生活中心／綜合報導

UUPON發佈「保健食品態度調查」，針對1萬名UUPON會員問卷調查結果分析，發現台灣人疲勞指數爆高，而「疲勞爆肝」、「眼睛疲勞」都是現代人擔心的健康問題。



UUPON調查指出，疲勞兩個字是台灣人普遍的心聲，因工作付出過量的體力與精神，而導致發生「疲勞爆肝」的健康問題，可能已經成為年輕族群的恐懼；若從年齡分佈來看，20至29歲這個年齡區間的民眾，有近4成比例都有這樣的困擾，後續並隨年齡增加，比例亦隨之遞減，突顯出越年輕的民眾，越擔心自己疲勞爆肝。



此外，民眾普遍擔憂的另一個健康問題，就是「眼睛疲勞」。UUPON調查指出，工作盯著電腦螢幕，回家盯著電視螢幕，就連搭乘交通的閒暇時刻，也不忘盯著手機螢幕；現代人用眼過度的生活模式，反應在調查結果，不分男女老幼，都對於「眼睛疲勞」很有感，高達近7成的受訪者有這個困擾，用眼過度儼然成為現代人文明病。



UUPON交叉比對調查結果，以及會員大數據資料分析，發現在保健意識及生活習慣上，女性比男性更有經驗。無論是服用保健食品的項目，或是取得保健食品的資訊，都表現更積極多元。相較之下，男性雖然比女性更擔心「疲勞爆肝」，但來是有近兩成的男性，從未有購買過保健食品的經歷。



此外，當有需求購買保健食品時，高達六成的男性，是選擇自己上網搜尋相關資訊，而非尋求藥師、醫師、營養師等專業人員的建議，也不與身邊親近的家人、朋友討論。UUPON推估，礙於社會文化壓力，台灣男性習慣了「不輕易向人求助」，而是靠自己解決問題。

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▲圖表顯示台灣人擔心的10大健康問題。（圖／UUPON 提供）