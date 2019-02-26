新北免費健檢限額1.7萬！加碼4項目...可做「營養處方」評估

▲新北市老人健檢開跑！今年增加四項目，還有營養評估和營養處方。（圖／ETtoday示意圖）

記者趙于婷／新北報導

新北市108年度長者健康檢查開跑！除延續以往眼睛檢查、固齒塗氟及衰弱評估暨運動處方外，今年再加碼提供「聽力檢查、血清白蛋白、微量白蛋白」，還會針對營養評估異常的長者開立個別化「營養處方」。只要設籍新北市年滿65歲市民或55歲原住民，就可跟合約醫療院所預約日期檢查，名額1萬7,000個。

衛生局長陳潤秋說明，血清白蛋白及微量白蛋白，分別可評估營養狀態及腎臟病變的早期癥兆；此外，根據衛福部統計，國人60歲以上聽力損失的長輩，佔聽力損失人口的75％。因此今年透過長者健檢的再加碼，就是希望協助長者儘早發現問題，及早接受治療。

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另外，新北市市長侯友宜也特別提到，新北市為長者健檢新增的運動處方，協助約4成6「衰弱前期」民眾回復至正常值、6成4「衰弱」改善至衰弱前期或正常，因此今年再融入「營養評估暨營養處方」可提供長者個別營養諮詢、團體營養教育。

陳潤秋表示，凡設籍65歲（民國43年12月31日前出生）以上或原住民55歲（53年12月31日前）以上，可攜帶健保卡及身分證明文件到衛生所或合約醫院預約檢查日期，衰弱評估異常者若完成運動課程更可獲得限量智慧手環，可連結「新北動健康APP」輕鬆管理個人化飲食及運動資料，詳情可至衛生局網站查詢。