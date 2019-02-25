兒虐頻傳！　近6成「在家施暴」、6歲以下是高危險群

▲近期兒童受虐頻傳，根據統計，兒虐致死案件7成是6歲以下兒童。（圖／視覺中國）

記者趙于婷／台北報導

近期兒童受虐頻傳，根據衛福部統計，近5年兒虐致死案件共120件，其中有7成是6歲以下、5成為3歲以下，顯示6歲以下是高風險族群，且近6成發生在家裡。衛福部部長陳時中也指出，未來會增加社工等相關人員，去年開始已補助各縣市政府增聘1443名志工，預計年底會再增加900人。

立法院社會福利及衛生環境委員會今（25）日舉行「兒童保護業務現況與法規檢視」專案報告。根據衛福部統計，103年-107年兒少保護案件中，發生在「家裡」的比率高達56.28%，其中以「不當管教」最高，比例約40.89%-45.18%，進一步分析施虐者，又以「缺乏親職教育者」最多，占23.33%。

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面對近期層出不窮的兒虐事件，國民黨立委陳宜民在質詢時質疑，過去有兒童局，現在很多業務都打散，可是近期兒虐頻傳，衛福部卻未著手成立兒童安全局等相關委員會。

▲衛福部部長陳時中。（圖／記者趙于婷攝）

對此，陳時中回應，部內已成立跨署司工作組，也由自己擔任召集人，2個會月召開一次會議，主要就是根據兒童安全局的構想去開會，進行檢討並討論兒虐預防政策，另外，根據現行《兒少法》第112條針對「成年人對未成年人的故意犯罪行為，應加重其刑至二分之一」，近期法務部也在研擬全國重大兒虐案件啟動早期偵查機制。

陳時中強調，根據統計，家庭中有失業、貧窮和犯罪等問題，發生兒虐的機率較高，衛福部去年也補助各縣市政府增聘1443名志工，目前預計今年底再增加900人，未來會持續增加人力，希望明年底可以達到3021人，期盼可早期發現、介入協助。

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