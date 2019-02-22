邊睡邊瘦！做到「睡前8步驟＝助減肥」...蘋果醋竟是最強隊友



▲睡前只要做到8個步驟，就可以邊睡邊瘦，燃燒卡路里！（示意圖／記者謝婷婷攝）



生活中心／綜合報導

想要變瘦卻不知道該怎麼做嗎？減肥除了計算攝取的卡路里量、遵循健康飲食和定期運動之外，其實靠「睡覺」也可以瘦一波。對此，國外網站《Indiatimes》就告訴大家，如果你在睡前有做到8個步驟，就可以讓你在睡覺時燃燒更多卡路里，其中蘋果醋竟是最強隊友，只要在睡前喝2湯匙，就能減輕體重！

做好睡前8個步驟，不僅能讓你好睡，還可以燃燒更多卡路里：

步驟1：洗澡

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在換上舒服的睡衣之前，請你要先洗個澡。洗澡不僅能讓你在經歷漫長一天後感到精神煥發，更有助於讓你獲得良好的睡眠，因為洗澡能降低身體的溫度，達到放鬆身體的作用，讓你在夜晚可以睡的更好。

步驟2：晚餐吃少一點

在三餐中，晚餐應該要是份量最小的一餐，所以記得別吃太多，這樣才有助於促進消化、改善新陳代謝功能，並達到消除多餘熱量的效果。



▲晚餐別吃太多，否則可能會影響消化和新陳代謝的功能。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



步驟3：對酒精說不

你習慣睡前小酌一下嗎？如果你想減肥，就一定要改掉這個壞習慣！因為酒精含有的卡路里會破壞減肥的計劃，反而會害你在無形中變胖。

步驟4：喝蘋果醋

蘋果醋具有預防長痘痘、改善消化功能以及維持頭髮韌度等等許多好處，如果你可以在晚上喝2湯匙蘋果醋，就能夠減輕體重。



▲喝蘋果醋不僅可以預防長痘痘，還能夠達到減輕體重的功效。（圖／達志／示意圖）



步驟5：讓房間保持昏暗

對於減肥來說，「睡個好覺」也是相當重要的關鍵之一，而在昏暗或是沒有燈光的環境之下睡覺，就可以讓你睡的更好。

步驟6：冥想

相信大家都知道，透過冥想，不僅可以讓你在晚上睡的更好，還能夠釋放你的壓力，而壓力就是體重增加的主要原因之一，因為壓力會讓你的身體排斥減肥，所以請你要好好放鬆心情、調節自己的壓力。



▲冥想有助於放鬆心靈、調節壓力。（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）



步驟7：在寒冷的房間中睡覺

在寒冷的房間中睡覺有助於燃燒脂肪，因為身體在溫度低時會發揮功能來保持身體溫暖。

步驟8：喝一杯牛奶

牛奶含有色氨酸和鈣，若是能在睡前喝一杯（冷熱都可以）就會讓你睡的更好，隔天起床也會比較有精神，而且根據《Medicine and Science in Sports and Exercise》研究指出，牛奶中的酪蛋白有助於讓你睡眠中建立肌肉，進而加速新陳代謝，達到減肥功效。



▲牛奶能讓人體在睡眠中建構肌肉，並加速新陳代謝功能。