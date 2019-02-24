你每秒可以走1公尺嗎？走路速度也是一種生命徵象

圖／康健雜誌

文／康健編輯部編譯

英美兩國分別對走路與健康做了實驗。結果是你不但要每日要健走，更且要走快一點，在不久的未來，不論是醫生或保險公司都有辦法依據你走路的速度是快或慢，預測出你的壽命長或短。

因為一個人能夠走得多快，取決於活力、運動控制與協調性，以及身體多系統包括心血管、神經與骨骼肌肉系統的運作，老年醫學專家史杜黛絲基（Stephanie Studenski）博士解釋說。

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她檢視將近3萬4500人延著4公尺步道走路，測量他們的走路速度、性別、年齡、身體質量指數（BMI）、病歷與存活率，以預測他們10年間的存活率。研究顯示，每秒走1公尺（即每小時能走3.6公里以上的人，會比走較慢的同性別、同年紀老人活得更久。「一個人移動身體有多強健，反映出他的活力與健康。」

能活到平均壽命的人，走路速度大約為每秒0.8公尺。對75歲以上的人來說，這個數據尤其精準，史杜黛絲基說，這表示對老人來說，走路速度是一種「生命徵象」。

英國國家廣播公司科學節目主持人莫斯利（Michael Mosley）的節目製作組，帶著謝菲爾德哈勒姆大學體能與健康系的柯普蘭教授（Rob Copeland）去了謝菲爾德的一家工廠，把志願者分成兩個小組，每個人都佩戴運動監視器，記錄佩戴者的活動量以及劇烈程度。一組的目標是每天要走完一萬步（8公里），另外一組每天要完成3個10分鐘的快步走，總步數大約3000步（2.4公里）。

從完成任務的情況來看，每天走一萬步的志願者，大多能完成目標，但覺得比較吃力。相較之下，每天完成3個10分鐘快步走的志願者感覺比較輕鬆，並且還多做了30%中等到比較劇烈的運動。

柯普蘭研究了志願者的數據之後發現，快步走的這組佔明顯優勢，「他們的心律增加，有點上氣不接下氣，這才能啟動鍛煉的作用，因為許多證據顯示這樣能降低人們得糖尿病、心血管疾病以及一些癌症的風險。」

下次你再計劃健走鍛鍊時，要記得走快點，有點喘但還能邊走邊唱歌的程度，步數是次要，關鍵在速度！

參考出處：BBC 、The American Journal of Medicine

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