你一定用過！家中「7有害物品」曝光...發票、寶特瓶都上榜



▲寶特瓶的有毒無質可能會滲入水中，而你又間接把帶有毒物的水喝下肚。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）



生活中心／綜合報導

且慢！當你要在室內噴灑空氣清新劑前，一定要保持通風！就算你已經很小心了，有一些有害物品還是會潛藏在日常生活中，而這些物品可能含有大量的化學物質，更可怕的是，你每天都會使用。對此，國外網站《Indiatimes》就列出7種最容易接觸到的有害物品，寶特瓶和發票都上榜！

日常生活中最容易接觸到的7種有害物品：

1.香水／身體噴霧劑

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有些人習慣出門前，一定要在身上噴香水，讓身體香香的才會出門，但是你知道香水中可能含有危險的化學物質嗎？這也是很多人在接觸某些香水和身體噴霧會出現過敏和頭痛的原因。

那如果真的逼不得已一定要噴香水呢？根據《香水別噴腋下！專家揭秘：噴「這地方」最好...噴錯會變臭》報導指出，香水建議噴在衣服上，避免與皮膚直接接觸，如果需要使用在肌膚上，也建議輕輕噴灑在陽光無法直射的地方，包括手腕、耳後，並確認肌膚不會產生過敏症狀後再使用。



▲香水最好不要和皮膚直接接觸，噴在衣服上比較好。



2.洗衣粉

雖然洗衣粉的毒性概念和其清潔衣物的目的互相衝突，但事實上，洗衣粉確實含有非常刺激性的化學物質，而且這些化學物質可能還很容易被肌膚吸收，並導致各種皮膚過敏的問題，所以如果你洗衣服都用洗衣粉，一定要記得把衣服洗淨。

3.空氣清新劑

在你要噴灑大量的空氣清新劑之前，請你一定要記住，空氣清新劑含有大量的化學物質，所以在噴灑空氣清新劑的同時必須要保持房屋通風，這樣才不會吸入過多空氣清新劑，而對人體造成傷害。



▲噴灑空氣清新劑之前，一定要確保室內有保持通風。



4.塑膠寶特瓶

你還在用寶特瓶喝水嗎？趕快改掉這樣的壞習慣吧！當你使用保特瓶喝水的時候，有毒物質可能會透過寶特瓶而滲入水中，然後你又喝水，就等於是把毒素全都喝下肚。

5.口紅

口紅，對於許多女孩子來說，簡直就是生命，若是一天沒有擦或是忘記帶口紅出門，整張臉就像是失去了靈魂一樣。雖然口紅確實能讓你的妝容變的更加完美，但是別忘記了，口紅要有各種顏色、香料，並還帶有防水或是不脫色等功能，通常都會添加許多化學物質，極易導致過敏，而這些化學物質長期累積下來會對身體造成傷害。



▲口紅會因為顏色或是持色的需求而添加許多化學物質，而這些物質長期累積在體內會造成傷害。

6.發票／收據

不管是去便利商店或是超市買東西，結帳時一定都會拿到一張發票，但你知道嗎？發票上竟然含有「雙酚A」，這是一種有毒物質，而雙酚A很容易就會透過肌膚進入到體內，並與多種疾病相關，像是引起荷爾蒙問題和乳腺癌。

7.不沾鍋

不沾鍋的國內塗料聚四氟乙烯（PTFE），在加熱到327℃時易溶出全氟辛酸（PFOA），由於其可能造成肝臟損傷與影響內分泌系統，已被國際癌症機構列為第2A類可能致癌物質。

因此民眾在購買食品容器或包裝時，應該要多注意產品標示內容，並依據所標示材質之特性正確使用；如果不沾鍋表面出現刮傷、受損，甚至是裂痕等等情形，就應該要更換新品。

另外，使用不沾鍋時，最好別過度用力使用鍋具剷刮表面及烹調帶硬殼海鮮或帶堅硬骨頭的食材，也須避免長時間高溫烹煮、甚至在無油無水狀態下空燒鍋具，使用後也應該避免過度用力以鋼刷刷洗，減少因刮傷、磨損、異常高溫而增加食品容器具之溶出風險。



▲使用不沾鍋時千萬不要過度剷刮表面，也要避免長時間高溫烹煮。