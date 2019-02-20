醫療新趨勢　中國附醫率先啟動「AI醫院」

▲中國附醫率先啟動AI醫院，讓醫師有更多時間能與病人互動。（圖／中國附醫提供，下同）



記者陳玉／台中報導

中國醫藥大學附設醫院與長佳智能醫療AI公司合作導入建置人工智慧醫療診斷中心，透過豐富臨床經驗以及AI智慧工程在8科別已導入AI門診，醫師加快判讀速度，有更多時間與病人互動，另也透過醫療端回饋，讓AI機器人不斷修正，造福更多病患。

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▲中國醫藥大學副校長蔡輔仁表示，AI就能在0.1秒做出判讀，誤差值也更低。



中國附醫20日記者會，公開歷時3年籌備，及與長佳智能醫療AI公司合作成功導入「AI門診」，可用在心臟科、腎臟科、胸腔科、乳房外科、兒科、眼科、精準醫學、健檢中心等8科；第一階段已落實在骨齡診斷、染色體異常診斷、心電圖異常診斷、胸部X光、糖尿病眼底病變、腎衰竭腎病預測、基因檢測檢驗服務上。

中國醫藥大學副校長蔡輔仁表示，在骨齡診斷上，現在病患只要到X光室檢查後，AI就能在0.1秒做出判讀，省去6分多鐘時間，誤差值僅比全球骨齡AI競賽4到5個月的誤差值更低，他也強調，「透過臨床醫師不斷馴化回饋未來這個AI醫師，判讀結果也能像有30年臨床經驗的他一樣。」

▲中國附醫率先啟動AI醫院，邁向人工智慧醫療。



長佳智能表示，目前6項落地的AI皆是透過數位教學醫院等級專科醫師以及數萬例到數十萬例，訓練出智慧醫療AI正確率達85％以上，即將更快速、更精準的協助判讀病歷，幫助中國醫藥大學醫療體系的16家醫院，邁向「人工智慧醫療」的里程碑。

中國附醫表示，院內有累積18年的電子病歷紀錄，超過260萬筆病歷資料、逾千位專業醫師與護理人員，將是醫療AI寶貴的學習「巨量資料庫」，而醫療產業AI化也將是全球新浪潮，中國附醫率先邁向AI醫院，讓醫療智能大升級。