網友都說讚！「情侶增進感情小技巧」曝光...1→2個字差很多

點評: 說「我們一起幹嘛幹嘛」真的很浪漫耶～代表對方都有想到你！



▲透過兩人相處時的一些小細節，就可以看出彼此對於這段關係是否滿意。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）



國際中心／綜合報導

你知道嗎？其實你和伴侶之間的「談話／溝通方式」可能會對兩人關係產生重大的影響，因為你在和對方說話時會不經意表現出藏在大腦中的思維，而透過你對待另一半的方式可以看出相處時的滿意程度。對此，國外網站《Indiatimes》就告訴大家1個能夠增進感情的小技巧，原來從「我→我們」差那麼多！

研究顯示「我→我們」讓關係變更快樂

加利福尼亞大學的一項研究指出，若是一對情侶／夫妻交談時使用「我們」代替「我」往往都能讓兩人的關係變的更快樂、甜蜜。

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該研究共有5000多名受試者參與，研究人員針對該主題的30項觀察進行了薈萃分析，他們仔細觀察了受試者的各種行為、關係中的幸福水平以及身心健康。

有趣的是，最後研究結果發現，只要能夠聽到你的伴侶說「我們...」，就可以讓兩人的感情變的更快樂，關係也會變的更加緊密。



▲如果兩人之間很常說「我們」，那麼關係就會變的更親密、快樂。



那為什麼「我們」會對感情影響那麼大呢？

在感情中，會使用「我們」這個詞就代表兩人在關係中「互相依賴」，這是彼此互相支持的重要標誌，而「我們」其實也是一個無聲的提醒，讓你們能在談話時記住彼此，並一起分享生活中發生的點點滴滴。



▲「我們」是依段關係中互相依賴和正面想法的指標。



一位研究人員表示，透過此項調查其實可以看出一個更大的感情方向，而「我們」是浪漫關係中相互依存和普遍積極性的指標。此外，兩人之間相互依賴也會帶來支持性以及對於彼此的正面想法，這在壓力和衝突時期顯得特別重要。

這項研究告訴大家一個簡單的關係提示，也就是如果你能在談話中利用「我們」代替「我」，就能讓另一半感受到更強烈的連結，甚至還能加強兩人之間的關係；所以，當你下次打算和另一伴說想買房子或是想旅行時，不妨試著說「我們一起...」吧！



▲下次不妨就另一伴說「我們一起」吧！相信你們的感情一定會變的更有連結性。