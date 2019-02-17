男子5次手術疝氣還復發　達文西+內視鏡終解決困擾

▲台北慈濟醫院微創手術中心蔡曜州主任。（圖／台北慈濟提供）

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66歲男性，多年來腹股溝疝氣問題困擾，在兩三家醫院經歷5次手術卻又再次復發，讓他不禁猶豫「已經多次復發，再手術還有救嗎？」。且因為多次手術造成傷口四周的皮膚變得非常薄，外觀看起來有許多不規則突起物，後來在達文西機械手臂搭配內視鏡手術，疝氣成功修補。

台北慈濟醫院微創手術中心主任蔡曜州表示，疝氣是指部分臟器位移到不正常位置，人體有許多部位都可能發生疝氣，如臍疝氣、橫膈膜疝氣、股疝氣等，其中以腹股溝疝氣最常見。

疝氣好發於十六歲前的年輕孩子以及六十五歲後的長者，男性多於女性。原因可能是先天性腹壁開口無法閉合，或是腹壁肌肉及筋膜鬆弛；而疝氣復發的常見因素也有幾種：

一、與體質遺傳相關

因為疝氣通常是系統性疾病，某些人身體結締組織的製造失衡，使得組織韌性不足，就容易引發疝氣，甚至復發，因此也是家族性疾病。

二、生活習慣與工作

如從事負重工作，或慢性便祕、常咳嗽，增加腹壓，加上原來就缺乏韌性的組織更容易缺損，造成疝氣。

三、技術面

適當而純熟的開刀技術，是成功治療疝氣並降低復發的重要關鍵。

蔡曜州表示，傳統疝氣開刀治療，是以縫線做組織修補，可能用患者身體肌肉或筋膜組織去縫合，也可能用網片縫合修補。但每次縫合與修補，都會造成沾黏，若復發，就會導致下次修補時難度增加以及缺乏健康可供縫補組織的狀況，而必須再找其他組織或是新網片，成功治療的機會將變低。

以開放式修補疝氣的復發率是隨著復發次數越多復發率逐次提高，最高甚至可達六倍以上，比如說一般復發率是5%，但復發後若再以縫線修補，復發率可能高達30%以上。

臨床顯示，以內視鏡手術治療復發型疝氣是最不易再復發的治療方法。其優點在於，傷口小恢復快，術後腹股溝疼痛痠麻等慢性疼痛的機率降低。

蔡曜州也提醒，腹股溝疝氣最主要症狀是腹股溝(鼠蹊部)或陰囊有突起腫塊，這個腫塊可能在舉重物、咳嗽、彎腰、用力、大笑後突然出現，但平躺時又會縮回正常，站立或用力時會再鼓起，有時突起腫塊部位有灼燒、疼痛、鼓脹或沈重感，讓身體不適。如果發生上述症狀，務必盡快找專業醫師診斷，對症治療，免除疝氣帶來的困擾。