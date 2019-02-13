食藥署擴大納管1726家次食品工廠　「營養補充品」也在列

▲食藥署食品組專委董靜馨。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

食品安全網漸趨完善！食藥署表示，今年1月1日起，已要求資本額達3千萬以上的食品製造業者，需符合一級品管，包括辦理強制性檢驗以及建立追溯追蹤系統，並於109年起全面制定食品安全監測計畫，今年新增業者共計1726家次，屆時未依規定執行，可依《食安法》處3萬至300萬元罰鍰。

食藥署自103年起陸續推動食品追蹤追溯、強制檢驗與食品安全監測計畫，包含今年新增的1726家次，已有5772家次納入，以「其他」與「肉品累」業者佔比最高。

食品組專委董靜馨表示，今年新增需要訂定安全監測計畫的4類食品工廠分別為「調味品」、「烘焙炊蒸食品」、「營養補充食品」、「非酒精飲料」等，有369家次納入。

需實施強制檢驗的食品工廠則有5大類，分別為「巧克力及糖果」、「食用冰製品」、「膳食及菜餚」、「餐盒食品」、「其他食品」，共計566家次。而今年需建立食品追溯追蹤系統的「其他食品」工廠，也佔了791家次。

董靜馨表示，未依規定進行檢驗者，可依《食安法》第48條，要求限期改正，屆期不改者可處新台幣3萬至300萬元罰鍰，情節重大者還會勒令停業、歇業、廢止其公司、商業、工廠登記或食品業者登陸，提醒食品業者不但應實施自主管理，更應善盡企業管理之責。