太害羞啦！12星座「戀愛時的表現」曝光...ＯＯ沒有浪漫會死



▲有些人談了戀愛就會立刻變成另一個人，恨不得給出自己全部的溫柔。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）



國際中心／綜合報導

甜死人啦！你知道自己在戀愛中會是什麼樣子嗎？很多人談了感情後就像變了另一個人，那些打死不說情話的，到最後都恨不得把自己全部的浪漫給另一半。對此，國外網站《Indiatimes》就整理出12星座「戀愛時的表現」，原來摩羯座的骨子裡流著充滿浪漫的血液，而射手會帶著另一半到處吃喝玩樂！

超害羞！12星座「戀愛時的表現」：

1.牡羊座

牡羊座往往會以最古老的方式表現愛，他們會為心裡認為最重要的人物創造浪漫，並且和對方一起共度美好的時光；戀愛中的牡羊座，會與伴侶分享所有的秘密、衝突以及每天發生的每件小事。

2.金牛座

在投入一段感情之前，金牛座需要一點時間才有辦法給出「承諾」，但是只要他們給了，他們就會全力以赴。對於金牛座來說，他們非常喜歡「寵愛」另一半，就算兩人吵架了，金牛座也會加倍努力讓兩人的感情能夠變更好。



▲只要金牛座給了另一半承諾，他們就會非常寵愛對方。



3.雙子座

處於戀愛中的雙子座，會不斷與伴侶保持聯繫，他們會傳訊息、打電話，並且希望伴侶有空時就要跟他們見面。但是，有時候，雙子座這種較黏膩的個性可能會不小心惹怒伴侶。

4.巨蟹座

巨蟹座是「情感動物」，他們會做點日常小事來表達對伴侶的愛。當伴侶回家時，他們就會為對方做頓飯，或是送對方一個已經想買好久的驚喜；如果伴侶出門在外遇到困難，巨蟹座一定會放下手頭上的事情，毫不猶豫地奔去伴侶的身邊。



▲巨蟹會為另一半做些「日常小事」表達出自己的愛。



5.獅子座

獅子座渾身上下都充滿魅力，因此當他們真正進入一段感情之後，他們就會希望另一半要把注意力放在他們的身上；只要獅子座談了戀愛，他們就會是貼心又慷慨的伴侶，而且他們很喜歡在眾人面前炫耀自己的另一半有多優秀。

6.處女座

就如同大家所知，處女座是個完美主義者，他們的大腦比心還要活躍。當處女座談戀愛時，他們就會想辦法讓另一半變更好，或是試圖改掉另一半的缺點，舉例來說，提高伴侶的時尚感、語言能力以及溝通技巧。



▲就算談了戀愛，處女座龜毛的個性依舊難以改掉。



7.天秤座

有時候，天秤座會給人一種猶豫不決的表現，而他們戀愛時，就會盲目地信任另一半，他們甚至還希望另一半可以幫自己做出任何決定。如果天秤座遇到一件棘手的事情，他們不介意狂打電話給另一半問意見，他們只希望另一半可以幫助他們解決困難。

8.天蠍座

只要真的談了戀愛，天蠍座就會展現出自己的忠誠，他們無法容忍有人在背後偷偷閒聊他們的伴侶，而且他們會努力捍衛屬於自己的愛情，有時候還會有點過於衝動。



▲天蠍在感情中很忠誠，絕對不容許有人在背後討論他們的另一半。



9.射手座

射手座患有「承諾恐懼症」，在他們下定決心要踏入一段感情之前，他們會花費很長一段時間去認識對方，但是只要射手座墜入愛河，他們就會成為非常忠誠和充滿樂趣的伴侶。

戀愛中的射手座，喜歡帶著另一半到處玩、到處旅行，他們會讓另一半吃遍所有美食，並且告訴另一半過去從未聽說過的事情。

10.摩羯座

摩羯座的骨子裡藏著超級浪漫的天性！當他們陷入戀愛時，他們的伴侶就可以開始期待所有可能會發生的浪漫事件，像是燭光晚餐、玫瑰花或是在海邊散步等等。此外，摩羯座的個性也很務實，他們願意付出「額外的努力」讓兩人的感情可以變的更好、更甜蜜。



▲只要摩羯座談了戀愛，他們就會恨不得把浪漫全都放到另一半的身上。



11.水瓶座

水瓶座很容易就被伴侶迷的神昏顛倒，但是他們通常都不太會表現出自己的情感，他們在感情中會選擇隱藏自己的真實感受，所以他們的伴侶可能會有點辛苦，因為需要一直去猜測他們的腦海裡到底在想什麼。

12.雙魚座

只要一談了戀愛，雙魚座就會被愛情蒙蔽雙眼，他們甚至還會假裝看不見伴侶的缺點。在感情中，雙魚座通常都會是最熱情的一方，但他們有時候對於一件事情會過度思考，而且他們也很情緒化，很容易就會受傷。